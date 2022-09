[En Vivo] Manchester United vs. Leicester City: ¿a qué hora juegan el partido por la Premier League?

Manchester United vs. Leicester City EN VIVO se juega, este jueves 1 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la quinta jornada de la Premier League. El encuentro se disputará en el King Power Stadium y tendrá la transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester United vs. Leicester City: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Leicester City Fecha Jueves 1 de septiembre Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar King Power Stadium

¿A qué hora ver Leicester City vs. Manchester United?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Leicester City vs. Manchester United?

Para ver EN VIVO el Leicester City vs. Manchester United, tienes que acceder al servicio streaming de Star Plus, el cual cuenta con los derechos de transmisión de ligas europeas, entre ellas, la Premier League.

¿Cómo ver Leicester City vs. Manchester United ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Leicester City vs. Manchester United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este cotejo vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Leicester City vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus para ver el Leicester City vs. Manchester United, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Manchester United vs. Leicester City: últimos partidos

Manchester United vs. Leicester City: posibles alineaciones

Manchester United : David De Gea; Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia; Casemiro, Christian Eriksen, Anthony Elanga, Bruno Fernandez, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Leicester City: Danny Ward; James Justin, Jonny Evans, Daniel Amartey, Timothy Castagne; Kiernan Dewsbury-Hall, Boubakary Soumaré, Hrvey Barnes, Dennis Praet, Ayoze Pérez; Jamie Vardy.

Manchester United vs. Leicester City: apuestas del partido

Según la casa de apuestas Betsson, el favorito para este encuentro es el Manchester United con una cuota de 2,10. El empate paga 3,75 y la victoria del Leicester City paga 3,35.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Leicester City?

El duelo entre Manchester United vs. Leicester City se jugará en el King Power Stadium, ubicado en la ciudad de Leicester, Inglaterra, Reino Unido. El recinto fue inaugurado el 23 de julio de 2002 y tiene capacidad para 32.312 espectadores.

Tabla de posiciones de la Premier League