¡Certero cabezazo! Schunke aprovechó la nula marca de Melgar y anotó el 1-0 de Independiente

Con gol de Richard Schunke, Independiente del Valle vence 1-0 a Melgar por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El central argentino aprovechó la poco marca de la defensa dominó y marcó el primero del encuentro tras un gran centro de Junior Sornoza. VIDEO: ESPN

Melgar vs Independiente del Valle: alineaciones confirmadas

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Matías Lazo; Luis Iberico, Cristian Bordachar, Alexis Arias, Cabrera, Martín Pérez Guedes; Bernardo Cuesta.

IDV: Wellington Ramírez; Jhoanner Chávez, Luis Segovia, Richard Schunke, Mateo Carajabal, Matías Fernández; Pellegrano, Lorenzo Faravelli, Marco Angulo, Díaz; Junior Sornoza.

¿Dónde pasan el Melgar vs. Independiente del Valle?

Para sintonizar el partido Melgar vs. Independiente del Valle, deberás acceder a los canales ESPN o DirecTV Sports. También podrás ver ONLINE el duelo desde Star Plus.

¿Cómo ver Melgar vs. Independiente del Valle ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. Independiente del Valle por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Melgar vs. Independiente del Valle?

El recinto que albergará el cotejo entre Melgar vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana será el Estadio Rodrigo Paz Delgado, estadio inaugurado en 1997 y con capacidad para albergar a 41.575 hinchas.