¿A qué hora juegan Arsenal vs. Aston Villa EN VIVO por la Premier League HOY?

Arsenal vs. Aston Villa EN VIVO se enfrentan a partir de la 1.30 p. m. (hora peruana) por la jornada 5 de la Premier League 2022-23. El encuentro se llevará a cabo en el Emirates Stadium, con transmisión de Star Plus vía streaming.

Arsenal vs. Aston Villa: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Aston Villa ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 31 de agosto ¿A qué hora? 1.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Emirates Stadium ¿En qué canal? Star Plus

Arsenal, líder invicto de la Premier League con puntaje perfecto, buscará su quinta victoria consecutiva de la temporada cuando reciba al Aston Villa. Los gunners vienen de remontar un duro partido ante el Fulham con goles de Martín Odegaard y Gabriel Jesús.

El historial reciente entre los dos rivales de turno le da a los londinenses un saldo de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco cruces entre sí. En marzo de este año, el equipo de Mikel Arteta se impuso por la mínima (1-0) a los villanos.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Aston Villa?

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Perú: 1.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Arsenal vs. Aston Villa?

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Paramount+, Pluto TV

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: Peacock.

¿Cómo ver Arsenal vs. Aston Villa ONLINE?

Alineaciones probables de Arsenal vs. Aston Villa

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesús.

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Ramsey; Bailey, Watkins, Coutinho.

Últimos partidos de Arsenal vs. Aston Villa

Aston Villa 0-1 Arsenal | 19.03.22

Arsenal 3-1 Aston Villa | 22.10.21

Aston Villa 1-0 Arsenal | 06.02.21

Arsenal 0-3 Aston Villa | 08.11.20

Aston Villa 1-0 Arsenal | 21.07.20.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Aston Villa?

El escenario de este compromiso será el Emirates Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Londres, con capacidad para más de 60.000 espectadores, propiedad del Arsenal Football Club.