¿Logrará la hazaña del ‘Papá’? Semejanzas entre Cienciano y Melgar en la Copa Sudamericana

Melgar está cada vez más cerca de marcar una temporada histórica para el fútbol peruano. Tras eliminar a Internacional en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el cuadro Dominó se alista para disputar las semifinales ante Independiente del Valle, revelación del fútbol ecuatoriano y campeón de esta competición en el 2019.

Si bien el nivel del cuadro arequipeño es un situación insólita a nivel internacional con relación a los demás clubes nacionales en los últimos años, hay una referencia muy concreta sobre ser protagonista en la Sudamericana a pesar de no estar considerado entre los favoritos: Cienciano.

El cuadro cusqueño se proclamó campeón del segundo torneo continental de clubes tras una campaña inolvidable en el 2003 . Los dirigidos en ese momento por Freddy Ternero superaron a rivales más poderosos que ellos, esto gracias a que aprovecharon cada recurso que tenían disponible. Es verdad que aún no se puede igualar a este Melgar con aquel Cienciano, pero hay muchas similitudes en el camino que ambos tuvieron que atravesar.

Cienciano llegó a la definición de la Recopa Sudamericana como campeón de la Copa Sudamericana 2003. Foto: Cienciano

Proyecto de club

Desde la cabeza de la institución hasta los jugadores, para lograr una hazaña del tal magnitud hay que estar involucrado en todos los niveles del club. Con Juvenal Silva desde el 2001, Cienciano fue protagonista del fútbol nacional e internacional. Su trabajo permitió al equipo ser un rival a respetar en el torneo nacional y coronarse como el más destacado de América con los títulos de Sudamericana ante River Plate (2003) y Recopa ante Boca Juniors (2004).

Melgar, con el empresario Jader Rizqallah al mando, dejó atrás los malos momentos financieros y deportivos que atravesó durante décadas anteriores y ahora es una referencia ante constantes malos resultados internacionales de los clubes peruanos. Además, a diferencia de Cienciano, consiguió el título nacional en el 2015 y está en los play-off por el trofeo de este 2022.

Juvenal Silva y Jader Rizqallah. Foto: Composición Cienciano/Melgar

Técnicos y jugadores

Lo conseguido por Freddy Ternero es aún insuperable, está claro. Pero la base armada por Nestor Lorenzo y la continuación de Pablo Lavallén está en una proyección muy similar al cuadro cusqueño de hace 19 años.

Ambas escuadras demuestran la necesidad de un fusión entre experiencia y confianza en la juventud. En aquel Cienciano campeón se tenía a Germán Carty, Juan Carlos Bazalar, Paolo Maldonado y Óscar Ibáñez como los consolidados (tanto en club como en selección) y futuras promesas en este entonces como Julio García, Santiago Acasiete y Juan Carlos La Rosa.

El actual Melgar también tiene lo suyo: entre Carlos Cáceda, Bernardo Cuesta, Horacio Orzán y Martin Pérez Guedes concentran la experiencia del plantel; un aspecto compenetrado con jóvenes destacados como Paolo Reyna, Luis Iberico, Matías Lazo, Alec Deneumostier y Kenji Cabrera.

Freddy Ternero, Nestor Lorenzo, Pablo Lavallén. Foto: Composición Cienciano/Melgar/EFE

Altura

Los 2.335 m.s.n.m. de Arequipa no son un aspecto despreciable. Jugar en el llano ante un equipo de tan buen rendimiento como Melgar no es sencillo y si le sumamos las condiciones geográficas del territorio, aumentan las posibilidades de no salir bien parados ante el rojinegro. Si no, hay preguntarle a los jugadores de Cienciano, que tuvieron los 3.399 metros sobre el nivel del mar de Cusco de respaldo .

El Monumental de la UNSA es el hogar de Melgar de Arequipa. Foto: @la_okocha/Twitter

Rivales

Las similitudes entre los rivales de Melgar y Cienciano llaman la atención. No, no son lo mismo, pero algunas nacionalidades y momento se parecen. Primero, ambos tuvieron que eliminar a un equipo peruano en la fase 1 (Cienciano a Alianza Lima y Melgar a los cusqueños).

El Dominó tuvo que atravesar una complicada fase de grupos ante Racing, Cuaibá y River Plate de Uruguay, una situación que no afrontó el ‘papá', ya que el formato es distinto.

En la fase eliminatoria, los cusqueños dejaron fuera a Universidad Católica de Chile (octavos), Santos (cuartos de final) y Atlético Nacional (semifinales); rivales, quizá, del mismo calibre como los de los arequipeños: Deportivo Cali (octavos), Internacional (cuartos) y ahora Independiente del Valle (semis).