[En Vivo] AC Milan vs. Sassuolo: ¿cómo ver el partido por la Serie A de Italia?

AC Milan vs. Sassuolo juegan EN VIVO, este martes 30 de agosto, desde las 11.30 a. m. (hora peruana) por la cuarta fecha de la Serie A de Italia 2022-2023. Este duelo se disputará en el MAPEI Stadium y será transmitido por ESPN. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

AC Milan vs. Sassuolo: ficha del partido

Partido AC Milan vs Sassuolo ¿Cuándo juegan? Martes 30 de agosto ¿A qué hora juegan? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN ¿Dónde juegan? MAPEI Stadium

AC Milan vs Sassuolo: posibles alineaciones

AC Milan : Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Theo Hernández; Tommaso Pobega, Ismaël Bennacer; Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, Rafael Leao y Olivier Giroud.

Sassuolo: Andrea Consigli; Jeremy Toljan, Martín Erlic, Gian Marco Ferrari, Rogerio; Davide Frattesi, Maxime López, Matheus Henrique; Domenico Berardi, Andre Pinamonti y Giorgios Kyriakopoulos.

¿A qué hora juegan AC Milan vs Sassuolo?

Perú: 11.30 a. m.

México: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el AC Milan vs Sassuolo?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver ONLINE AC Milan vs Sassuolo?

Para que no te pierdas la transmisión del AC Milan vs Sassuolo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs Sassuolo?

Para acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs Sassuolo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan AC Milan vs Sassuolo?

El duelo entre AC Milan vs Sassuolo se disputará en el MAPEO Stadium, ubicado en la ciudad de Reggio, Italia.