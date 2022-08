Alianza Lima no pudo sumar de a tres ante UTC: empates que duelen

“Lastimosamente, se nos escapan dos puntos. Creo que el partido ya estaba terminado. Habíamos jugado un buen partido y en el final se nos escapan dos puntos que son dolorosos. El llevarte un empate cuando tenías un partido casi ganado indudablemente va a doler”, admitió Carlos Bustos, director técnico de Alianza Lima, en conferencia de prensa tras el empate de su equipo ante UTC en Cajamarca. El entrenador argentino dio en el clavo. Fueron las palabras justas. Ni una más, ni una menos. No existía una mejor manera de describir lo que el pueblo blanquiazul sentía. Frustración, dolor, tristeza. Sorpresa. El 1-1 en el Héroes de San Ramón fue un baldazo de agua congelada.

PUEDES VER: Alianza Lima tendría planeado que Jefferson Farfán regrese para el clásico contra Universitario

Y es que, a diferencia de otros partidos de la temporada en los que le tocó ir a la altura, Alianza salió a imponer su idea de juego desde el primer minuto. No hubo temor de perder rápidamente el aliento ni de quedar expuesto en defensa. El plan se diseñó y ejecutó de manera perfecta. Los victorianos tuvieron las opciones más claras del primer tiempo. Incluso hubo un claro penal que el árbitro Bruno Pérez, a pocos metros, ignoró. Sin embargo, dos penales no se le pasarían: en el segundo tiempo, el juez sí observó una mano dentro del área cajamarquina y cobró la pena máxima, la cual Hernán Barcos transformó en gol (52′). Los íntimos continuaron en control de las acciones, pero una inocente falta de Aldair Fuentes terminó en un nuevo penal, esta vez a favor del local. A los 98′, Donald Millán empató el encuentro quitándole la posibilidad a Alianza de llegar al clásico en el segundo puesto del Clausura. Por ahora, deberán conformarse con el cuarto lugar.

Cristal no brilló

Cristal tampoco pudo festejar en la novena jornada del Clausura. El equipo de Roberto Mosquera igualó sin goles (0-0) frente a la César Vallejo en el Alberto Gallardo, pese a ser el claro dominador (nueve remates a portería contra cero) y haber tenido un hombre de más durante la última media hora del partido. El empate los posiciona en el tercer lugar del torneo, con 18 puntos, la misma cantidad que el segundo, Melgar, pero con menor diferencia de goles. El gran ganador de la fecha fue Atlético Grau, el líder (20 puntos) del Clausura, quien derrotó 3-1 a Deportivo Binacional en el Estadio Municipal de Bernal.

La palabra

Roberto Mosquera, técnico de Cristal

“Se pierden dos puntos. Hemos hecho un buen partido, lamentablemente el resultado dice otra cosa. Un empate no nos conviene. Oportunidades tuvimos. No la metimos. Suena frío, pero eso he sentido”.