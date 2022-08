¿A qué hora y dónde ver UTC vs. Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Clausura de Liga 1 2022?

UTC vs. Alianza Lima EN VIVO se enfrentan este domingo 28 de agosto por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 a partir de las 3.30 p. m (hora peruana) en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. El encuentro será televisado por GolPerú.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet del fútbol peruano por Movistar Play en La República Deportes.

UTC vs. Alianza Lima: ficha del partido

UTC vs. Alianza Lima Torneo Clausura-Liga 1 2022 ¿Cuándo juegan? Domingo 28 de agosto ¿A qué hora? 3.30 p. m (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca ¿Canal? GolPerú

Alianza Lima visitará Cajamarca para medirse ante un necesitado UTC en el Héroes de San Ramón. Los cajamarquinos tienen una victoria de sus últimos cinco encuentros y buscarán los tres puntos ante los íntimos para salir del fondo de la tabla del Clausura.

Por su parte, los blanquiazules tratarán de mantener su invicto y llevarse un triunfo para ser líder del certamen. Asimismo, quieren llegar motivados para la siguiente jornada que será el clásico ante Universitario.

¿A qué hora ver UTC vs. Alianza Lima?

El partido del fútbol peruano correspondiente al Torneo Clausura entre UTC vs. Alianza Lima iniciará a las 3.30 p. m. (hora de Perú).

¿Qué canal transmite UTC vs. Alianza Lima?

La señal encargada de televisar el encuentro UTC vs. Alianza Lima será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque UTC vs. Alianza Lima, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir UTC vs. Alianza Lima ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de UTC vs. Alianza Lima por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.