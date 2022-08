Liverpool vs. Bournemouth: minuto a minuto del partidazo por la Premier League 2022

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Bournemouth? Los Reds buscarán salir del mal momento ante su gente, en Anfield, donde recibirán este sábado 27 de agosto al Bournemouth por la cuarta jornada de la Premier League 2022 desde las 9.00 a. m. (hora peruana). La transmisión de este partidazo estará a cargo de la señal internacional de ESPN y la aplicación de streaming Star Plus.

Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas y las incidencias del encuentro en la web de La República Deportes .

Liverpool vs. Bournemouth: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Bournemouth ¿Cuándo juegan? Sábado 27 de agosto ¿Dónde? Anfield ¿En qué canal? ESPN y Star Plus ¿A qué hora? 9.00 a. m.

Liverpool necesita cuanto antes un triunfo para salir del mal momento, pues arrancaron la Premier League con dos empates, una derrota ante Manchester United y varios jugadores lesionados, además del expulsado Darwin Núñez, quien estará fuera de las canchas tres fechas.

Para este cotejo, Jürgen Klopp deberá improvisar otra vez en la defensa y hará alinear a Joe Gomez con Virgil Van Dijk, mientras que en el ataque estarán Mohamed Salah, Luis Díaz y Roberto Firmino.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Perú: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Bournemouth?

La transmisión del Liverpool vs. Bournemouth estará a cargo de la cadena internacional ESPN y también de la plataforma de streaming Star Plus.

Argentina: Star +

Bolivia: Star +

Chile: Star +

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

México: Paramount +

Paraguay: Star +

Perú: ESPN, Star +

Uruguay: Star +

Venezuela: Star +

¿Cómo ver Liverpool vs. Bournemouth en ESPN?

¿Cómo ver Liverpool vs. Bournemouth en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Liverpool vs. Bournemouth, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Liverpool vs. Bournemouth ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Liverpool vs. Bournemouth, La República Deportes realizará una transmisión y el minuto a minuto con todas las incidencias del duelo y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

Liverpool vs. Bournemouth: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Díaz.

Bournemouth: Travers; Mepham, Senesi, Kelly; Smith, Pearson, Lerma, Zemura; Tavernier, Moore, Christie.