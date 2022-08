Barcelona vs. Manchester City se enfrentan en partido amistoso: fecha, hora y canal del duelo

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Manchester City? Azulgranas y ciudadanos protagonizarán un apasionante encuentro este miércoles 24 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Camp Nou. La transmisión de este encuentro estará a cargo de DirecTV Sports para toda Sudamérica, así como también estará disponible en la aplicación de streaming Barca TV.

Barcelona vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de agosto ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports, Barca TV

Pese a que ambos clubes se encuentran disputando sus respectivas ligas, protagonizarán un atractivo partido amistoso con finalidades benéficas.

La taquilla recaudada en el estadio del Barcelona se destinará a la investigación de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) de la Fundación Luzón, en apoyo al exportero y entrenador culé Juan Carlos Unzué, a quien se le diagnosticó la enfermedad hace poco más de dos años.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Manchester City?

El duelo amistoso entre Barcelona vs. Manchester City se llevará a cabo este miércoles 24 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Manchester City?

La transmisión de Barcelona vs. Manchester City EN VIVO EN DIRECTO estará a cargo de DirecTV Sports para toda Sudamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de Barca TV.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde van a jugar Barcelona vs. Manchester City?

Barcelona vs. Manchester City se verán las caras en el estadio Camp Nou, denominado oficialmente como Spotify Camp Nou por motivos de patrocinio. Este recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona se encuentra ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España