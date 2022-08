¡Duro! Zambrano resta importancia a lo que diga la prensa argentina sobre la pelea con Benedetto

Carlos Zambrano y Darío Benedetto tuvieron un altercado al término del primer tiempo en el encuentro entre Boca Juniors vs. Racing, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina 2022. En pleno partido, los periodistas de ESPN confirmaron el cruce entre ambos futbolistas xeneizes.

Con el paso de las horas, este hecho negativo se volvió rival. Periodistas argentinos contaron con más exactitud qué fue lo que desató la pelea. “Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos harán el gol, bolu... Tomen marcas. No pegamos ni una patada”, indicó furioso el ‘Pipa’. A esto, el peruano le dijo: “ Tú podrías correr y meter un gol, no haces un gol a nadie”. Tras esto, Benedetto le tiró un duro golpe en el rostro.

Después de varios días, Carlos Zambrano habló sobre el cruce con el delantero argentino y se refirió a lo que informó la prensa argentina. “No soy mucho de ver las noticias que se publican acá (Argentina), prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”, indicó en una entrevista para el diario Trome.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre la pelea?

El ‘León’ habló con el mismo medio y contó cómo fue el golpe que recibió. “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”.