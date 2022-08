Voleibolista denuncia que el IDP no les entrega los premios tras la medalla en los Bolivarianos

El 2022 se convirtió en uno de los años más importantes para el deporte peruano. Más allá la histórica participación de Kimberly García en el Mundial de Atletismo, nuestros representantes en otras disciplinas resaltaron en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 y se hicieron acreedores de varios logros.

Uno de los equipos que más destacó en la mencionada justa continental fue la selección masculina de vóley, la cual consiguió la medalla de bronce tras imponerse por 3-2 ante República Dominicana. Sin embargo, tras varias semanas de lo acontecido, el jugador Bruno Seminario denunció en sus redes sociales que las autoridades todavía no les entregan los premios correspondientes.

“Ha pasado alrededor de un mes desde que se hizo pública la entrega de premios a los deportistas medallistas de los Juegos Bolivarianos 2022 y nosotros, miembros de la delegación de voleibol de sala, aún no tenemos una fecha concreta ni noticias respecto a la entrega de dichos bonos por parte del IPD”, publicó en su cuenta de Instagram.

Denuncia de Bruno Seminario en redes sociales. Foto: captura Instagram/Bruno Seminario

Asimismo, el voleibolista reconoció que se contactaron con el Instituto Peruano del Deporte, pero no recibieron una respuesta con relación a sus demandas.