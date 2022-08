Yerry Mina suma 14 lesiones en 6 años y el Everton tomaría una difícil decisión

Yerry Mina, el defensor colombiano del Everton inglés, pasa por un momento complicado. Su debut en la Premier League 2022/23 fue para el olvido: no solo perdió con su cuadro ante Chelsea por 1-0, sino que también tuvo que retirarse del campo por una nueva lesión, la número 14 en los últimos seis años, para la cual aún no tiene fecha definida de regreso.

A la falta de continuidad futbolística que viene experimentando el nacido en Guchené podría sumarse una pésima noticia por parte del club de Merseyside. El sentimiento de decepción con respecto a Mina no solo cunde entre gran cantidad de aficionados, sino que también habría llegado a los dirigentes de Everton.

La posible decisión del Everton sobre Yerry Mina

El rumor inició con una nota del Daily Mail, tabloide sensacionalista inglés, en la cual se afirma que Yerry Mina es uno de cinco jugadores que Everton piensa sacar de sus filas como parte del mercado de transferencias, que cierra este 1 de septiembre.

La publicación no tendría tanta trascendencia si no fuera porque el propio Everton decidió compartirla a través de la sección ‘What the papers say’ de su página web oficial, donde rebotan la cobertura del equipo en distintos medios.

“El periódico ha nombrado a Allan, Andre Gomes, Michael Keane, Yerry Mina y Jean-Philippe Gbamin como jugadores que podrían dejar el Everton en las próximas semanas”, se lee en el portal. Recordemos que el colombiano sumó apenas 13 partidos y 847 minutos con el club en toda la temporada anterior.

Yerry Mina y su mala racha de lesiones

Esta es la lesión número 14 que ha tenido Yerry Mina en sus últimos seis años de carrera, según recuerda el diario Olé. Desde 2017 hasta la actualidad, el central ha pasado por Palmeiras, Barcelona y Everton, y con todos estos clubes ha tenido mala fortuna en lo referente a su estado físico.

En la segunda mitad de 2017, Mina se lastimó una vez. Luego tuvo dos lesiones en 2018, cuatro en 2019, dos en 2020, dos en 2021 y tres hasta la fecha en 2022. Algo muy complicado si quiere erigirse como líder en el Everton y ser convocado frecuente a la selección de Colombia, ahora bajo el mando de Néstor Lorenzo.

El episodio más reciente llegó el último sábado 6 de agosto, a los 70 minutos del Everton vs. Chelsea por la fecha 1 de la Premier League inglesa. Mientras intentaba salir a punta de amague, Yerry sintió una molestia en el tobillo que obligó a los médicos del club a pedir su cambio por su historial de problemas físicos. Un examen posterior confirmó este panorama.