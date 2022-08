¡Se vistió de goleador! David Alaba marcó el primero del Real Madrid en la Supercopa

Con gol de David Alaba, Real Madrid vence 1-0 al Eintracht Frankfurt por la Supercopa de Europa. El defensa austriaco aprovechó un gran pase de Casemiro dentro del área para marcar el primero del cuadro blanco al minuto 37 en el Estadio Olimpico de Helsinki. VIDEO: ESPN.

La Champions salió con un abolladura

En la previa del inicio del partido entre Real Madrid y Frankfurt se presentó una situación particular. Karim Benzema salió con la ‘Orejona’ al campo del Estadio Olímpico de Helsinki y dejó el trofeo en un mesa especial. Si bien en un inicio se veía normal, la camara captó una abolladura en la Copa de la Champions League, una situación que llamó la atención de los hinchas. VIDEO: ESPN.

Real Madrid vs. Frankfurt: alineaciones confirmadas

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema, Vinícius Jr.

Frankfurt: Trapp, Knauff, Toure, Tuta, Ndicka, Lenz, Sow, Rode, Lindstrom, Kamada, Borré.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Frankfurt?

La transmisión del Real Madrid vs. Frankfurt EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de los canales ESPN, FOX sports, TNT Sports, TUDN, Univisión y las aplicaciones Star Plus y HBO Max.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Frankfurt ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Frankfurt por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.