➤ Real Madrid vs. Frankfurt: ¿a qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de Europa?

Real Madrid vs. Frankfurt EN VIVO se miden este miércoles 10 de agosto por la Supercopa de Europa desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Olímpico de Helsinki (Finlandia). El encuentro entre el cuadro español y alemán será televisado por ESPN y Star Plus.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del compromiso ONLINE en La República Deportes, donde encontrarás las últimas noticias, horario, canal de tv, alineaciones, pronóstico y el minuto a minuto.

Real Madrid vs. Frankfurt: ficha del partido

Real Madrid vs. Frankfurt Supercopa de Europa ¿Cuándo se enfrentan? Miércoles 10 de agosto ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Helsinki (Finlandia) ¿Canal? ESPN y Star Plus

El Real Madrid inicia en Helsinki el camino hacia un objetivo jamás conseguido en su historia: conquistar los seis títulos a los que opta. En esta primera final, por la Supercopa de Europa, se medirá ante un Eintracht Frankfurt que no contará con la presencia de Filip Kostic, quien está a un paso de ser traspasado al Juventus.

Se espera el mismo equipo titular que derrotó al Liverpool en Champions. Con Fede Valverde por delante de Rodrygo o Marco Asensio, tendremos un partido en el que el dominio recaerá en el Real Madrid. El salvador Thibaut Courtois también estará presente como referente en la portería y Karim Benzema, ya primer capitán, como líder absoluto del equipo y del ataque merengue, en el que lo acompaña Vinícius.

El Eintracht, que conquistó con brillantez la Liga Europa, llega a la Supercopa de Europa tras sufrir una goleada durísima en su estreno en la Bundesliga, 1-6 del Bayern, y tras perder prácticamente a Filip Kostic, quien fue uno de los jugadores claves en la última temporada y está cerca de fichar por el Juventus.

Con información de EFE.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Frankfurt?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Frankfurt?

El Real Madrid vs. Frankfurt se podrá EN VIVO por la señal de ESPN. Asimismo, puedes verlo en la plataforma streaming de Star Plus.

¿Cómo VER EN VIVO Real Madrid vs. Frankfurt vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Frankfurt ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Frankfurt por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Frankfurt?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Frankfurt, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Real Madrid vs. Frankfurt: posibles alineaciones