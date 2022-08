Real Madrid vs. Frankfurt se enfrentan HOY por la Supercopa de Europa 2022 EN VIVO

HOY juega Real Madrid vs. Frankfurt EN VIVO y EN DIRECTO | Ambos clubes protagonizarán un partidazo este miércoles 10 de agosto por la Supercopa de Europa 2022. El duelo entre blancos y alemanes está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Olímpico de Helsinki y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica. También será accesible por la aplicación de streamig Star Plus, FOX Sports, HBO Max, TNT Sports, TUDN y Univisión.

También podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes, en la que encontrarás no solo la previa de la final de la Supercopa, sino también todo lo relacionado con este cotejo, como por ejemplo las alineaciones confirmadas, y dónde y en qué canal seguirlo.

Real Madrid vs. Frankfurt: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Frankfurt ¿Cuándo juegan? Miércoles 10de agosto ¿Dónde? Olímpico de Helsinki ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN, Star Plus, FOX sports, HBO Max, TNT Sports, TUDN, Univisión

¿A qué hora y cuándo juegan Real Madrid vs. Frankfurt?

La final de la Supercopa de Europa 2022, entre Real Madrid vs. Frankfurt, se llevará a cabo este miércoles 10 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué dijo Ancelotti en la previa?

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, prometió máximo esfuerzo de su plantilla para pelear por los seis títulos a los que aspira en esta temporada, a poco de poder lograr el primero en la Supercopa de Europa ante el Eintracht, y admitió que “es un reto mucho más complicado” que lo logrado el pasado curso con la conquista de la Liga de Campeones, Liga y Supercopa de España.

“Es posible. Vamos a luchar por todas las competiciones. No tengo ninguna duda, pero ganar las seis es un reto mucho más complicado. Intentarlo, lo vamos a intentar. Ganarlo es muy complicado, aunque la plantilla es muy buena. Tengo mucha confianza en todas las posiciones, que han mejorado. Vamos a competir y luchar”, dijo en rueda de prensa.

Ancelotti argumentó su pensamiento de plantilla mejorada tras la salida de Marcelo, Isco y Gareth Bale. “Hemos fichado dos jugadores que mejoran la calidad física y técnica del equipo. Tenemos un año más de trabajo juntos. Mejora la química ya muy buena entre veteranos y jóvenes, que fue una de las llaves del éxito del equipo. Rudiger y Tchouameni aportan calidad y aspecto físico”, detalló.

Centrado en el Eintracht, para ‘Carletto’ es más referencia el nivel que ofreció para ganar la Liga Europa venciendo incluso en el Camp Nou al FC Barcelona que la dura goleada con la que comenzó la temporada en la Bundesliga ante un Bayern que —destacó— “tiene un presupuesto muy superior”.

Con información de EFE

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Frankfurt?

La transmisión del Real Madrid vs. Frankfurt EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de los canales ESPN, FOX sports, TNT Sports, TUDN, Univisión y las aplicaciones Star Plus y HBO Max. Revisa aquí la programación según tu país.

Argentina: Star Plus, ESPN, Fox Sports

Bolivia: Star Plus

Brasil: TNT Sports, TNT Go

Chile: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

México: TNT Sports, Univisión, HBO Max

Paraguay: Star Plus

Perú: ESPN, Star Plus

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Uruguay: Star Plus

Venezuela: TLT, ESPN, Star Plus.

¿Qué dijo Rafael Santos Borré?

El delantero colombiano Rafael Borré dijo este martes que para mañana, en la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, su equipo, el Eintracht Fráncfort, tendrá “la oportunidad de seguir haciendo historia” tras haber ganado la Liga Europa en la temporada anterior.

“La confianza que se ganó con el título es importante, la forma como el grupo estuvo unido. Ahora tenemos la oportunidad de seguir haciendo historia, de seguir haciendo cosas”, dijo Borré en la conferencia de prensa del Eintracht en Helsinski.

Borré se refirió también al debut del Eintracht en la Bundesliga, en el que encajó una goleada por 1-6 ante el Bayern, y dijo que había sido una buena experiencia, pues le había mostrado al grupo lo que puede pasar si no tiene una disposición compacta en el campo de juego.

“El partido contra el Bayern nos sirvió mucho como experiencia porque nos mostró que, si no estamos compactos, si no ganamos los duelos individuales, podemos pasarlo mal, y lo pasamos mal. Pero la Bundesliga es larga y podemos reivindicarnos. Mañana es una final y es un solo partido”, sentenció.

Con información de EFE

Real Madrid vs. Frankfurt vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Real Madrid vs. Frankfurt vía Star Plus

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Frankfurt, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Frankfurt ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Frankfurt por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Frankfurt vía TUDN

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

Real Madrid vs. Frankfurt: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Miltiao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Karim Benzema y Vinícius Júnior.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp, Almamy Touré, Tuta, Evan N’Dicka; Ansgar Knauff, Sebastian Rode, Djibril Sow, Filip Kostić, Jesper Lindstrøm, Mario Götze, Rafael Santos Borré.