¿Mejores que la de Messi? Estos son algunos memorables goles de chalaca en el fútbol peruano

Gracias a la prominencia de las redes sociales, hoy en día, un gol de chalaca anotado en cualquier parte del mundo tiene la posibilidad de volverse viral y tendencia. Ahora, si el autor de este es alguien como Lionel Messi, es más que seguro que sus millones de fanáticos se encargarán de reventar confeti y aprovechar en celebrar eufóricamente.

El gol del astro argentino frente al Clermont por la Ligue 1 marcó una de las tendencias en redes en el reinicio de las ligas europeas. Sin embargo, si nos olvidásemos que el autor del quinto tanto en la goleada del PSG se llama Lionel, ¿realmente se elogiaría tanto la maniobra? Eso lo dejamos a discreción del lector, pero quizá la memoria de algunos golazos de chalaca marcados en nuestro fútbol peruano puede sumar a la discusión. Vale destacar que se ha priorizado el incluir chalacas anotadas en el torneo local .

La chalaca de Luis Escobar a Eusebio Acazuzo (1987)

Luis Escobar, con sus inconfundibles tobilleras blancas, marcó el 11 de julio de 1987 el que fue, probablemente, el mejor gol de su corta carrera profesional. Por la fecha 13 de la Zona Metropolitana del Regional, Alianza Lima derrotó 3-2 a Unión Huaral con doblete del ‘Potrillo’. Una chalaca en primera y que dio un bote alto en el suelo es la postal mejor recordada de aquel sábado en Matute.

La chalaca de Pedro García a Erick Delgado (2005)

La Universidad San Martín empató 2-2 con Sporting Cristal, futuro campeón nacional del 2005, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Aquel 18 de octubre en el Alberto Gallardo es bien recordado, gracias al golazo del habilidoso Pedro García, autor de un doblete ese día. El exvolante picó al espacio, controló de pecho un pase bombeado de Roller Cambindo y le pegó sin que caiga. El giro y salto a la carrera son gran parte de la dificultad para ejecutar la maniobra.

La chalaca de Johan Fano a Juan Pretel (2011)

Aunque el Descentralizado 2011 de Universitario fue para el olvido, la derrota en la fecha 30 por 3-2 ante Unión Comercio del 4 de diciembre dejó una postal para el recuerdo: el que fue, probablemente, el mejor centro en la carrera de José ‘Tierra’ Mendoza, Johan Fano se lanzó de chalaca, y de derecha la metió en primera al primer palo de Juan Pretel.

La chalaca de Ramón Rodríguez a Juan Pablo Begazo (2013)

Ramón Rodríguez, de buena temporada y subcampeonato con Real Garcilaso en 2012, regresó al equipo de sus amores para el año siguiente. El 6 de marzo, por la fecha 1 del Descentralizado 2013, Cienciano derrotó 1-2 a Melgar en el primer Clásico del Sur. El ‘Ratón’ marcó un doblete, y el segundo fue una chalaca a los 88′ para remontar el marcador. La altura considerable del centro no impidió que Rodríguez la agarre en primera y la clave al ángulo.

La chalaca Ysrael Zúñiga a Mario Villasantti (2014)

El ‘chalacón’ de ‘Cachete’ -como dijo Daniel Peredo en la transmisión de CMD- fue elegido en las votaciones de fin de año como el mejor gol del campeonato, por encima del inolvidable tanto desde cancha propia de Carlos Lobatón en Chiclayo. Melgar empató 2-2 con Inti Gas el 21 de julio por la fecha 8 del Apertura 2014, en duelo emocionante por el primer lugar de la tabla.

La chalaca de Ysrael Zúñiga es, sin duda alguna, una de las mejores -si no la mejor- de toda esta lista. El centro de Piero Alva es fuerte y relativamente frontal, y el efecto del balón hace que este se aleje de ‘Cachete’ en lugar de cerrarse hacia su posición. Zúñiga, con todas estas circunstancias de por medio, pudo darle en primera y de lleno, suspendiéndose completamente en el aire.

La chalaca de Guillermo Tomasevich a Fernando Martinuzzi (2014)

En la que es quizá la menos “memorable” de la lista -por el partido en el que se dio, más que nada- Guillermo Tomasevich se salió del libreto y marcó de chalaca el único gol en la victoria por 1-0 de León de Huánuco sobre Los Caimanes por la fecha 11 del Apertura 2014 el 8 de agosto. Nadie lo tenía a Tomasevich con semejante pirueta, pero el ex Boys amortiguó el balón de cabeza y le pegó de zurda sin que caiga.

La chalaca de Junior Viza a Diego Penny (2014)

Pocas sensaciones extraordinarias como marcar de chalaca en una final nacional, y Junior Viza es uno de los privilegiados que puede contar dicha anécdota como propia. Aunque Cristal derrotó 3-2 a Juan Aurich en el tercer partido jugado en Trujillo el 21 de diciembre para definir el Descentralizado 2014, Viza anotó un golazo para el 1-2 transitorio. El volante hizo una gran diagonal ante un pase de Germán Pacheco, controló de pecho, y definió de chalaca ante Jorge Cazulo y Diego Penny.

El bonus: la chalaca de Sergio Ibarra a Jesús Cisneros (2008)

A pesar de no contar como un gol oficial, hubiese sido una falta de respeto el no incluir el mejor gol (que no fue) de la carrera de Sergio Ibarra. Ante Cienciano, en el Torneo Apertura 2008, el ‘Checho’ controló un balón de pecho a la espalda de Roberto Guizasola y, sin que caiga, la levantó con derecha para finalmente darse la vuelta y clavarla al segundo palo de Jesús Cisneros.