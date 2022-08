Paolo Guerrero presentó una molestia y abandonó los entrenamientos del Avaí

Luego de un prolongado tiempo de inactividad, Paolo Guerrero logró concretar su fichaje por el Avaí de Brasil y el último fin de semana debutó con la camiseta blanquiazul. Si bien su nuevo equipo cayó ante América MG, el ‘Depredador’ volvió a pisar los campos de juego después de nueve meses y esto generó mucha expectativa entre sus seguidores.

A pocos días de enfrentar a su exclub Corinthians, los medios reportaron que el goleador histórico de la selección peruana tuvo que abandonar los entrenamientos debido a un problema físico; sin embargo, esta decisión fue preventiva y no se relaciona con la grave lesión que sufrió en la rodilla.

“El jugador sintió molestias en el aductor y no participó del entrenamiento situacional y táctico comandado por el entrenador. No obstante, la salida anticipada del césped del CFA da Ressacada fue, según el club, solo por prevención y la situación no es preocupante”, detalló el portal Globo Esporte.

Globo Esporte sobre Paolo Guerrero. Foto: captura web/Globo Esporte

Cabe resaltar que esta es la cuarta experiencia del atacante nacional en territorio brasileño. Tras su paso por Corinthians, Flamengo e Internacional de Porto Alegre, el futbolista de 38 años busca encontrar regularidad y mejorar su nivel para volver a ser considerado en la Bicolor.

¿Cuándo volvería a jugar Paolo Guerrero?

De mediar mayores inconvenientes, el delantero incaico sería convocado para afrontar la fecha 16 del Brasileirao ante el Timao este sábado 6 de agosto. Si bien el cuerpo médico del León de la Isla aseguró que será complicado verlo jugar 90 minutos, no se descarta que sea utilizado como una pieza de recambio.