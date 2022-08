Kimberly García recibe una camioneta como reconocimiento a su participación en Oregón 2022

La bicampeona peruana Kimberly García recibió esta tarde una camioneta como reconocimiento a su memorable actuación en el Mundial de Oregón 2022, donde logró un par de medallas de oro en las competencias de marcha atlética de 25 y 35 kilómetros. Además, posicionó a Perú entre las mejores siete delegaciones del atletismo a nivel mundial gracias a que obtuvo el primer lugar en dos modalidades distintas.

“Las infraestructuras en Huancayo no son aptas para los deportistas; si bien es cierto hay un centro de alto rendimiento pero no en realidad no lo es, ya que es un estadio que está adaptado. Hay cuartos, comedores, pero está adaptado, no es un centro de alto rendimiento como tal”, inició Kimberly.

La atleta huancaína también reveló que llegó a lesionarse por no tener un lugar óptimo para entrenar. “También entrenamos en el estadio Castilla, donde es una pista de tierra que para la marcha atlética no nos favorece. Está lleno de piedras, hemos sufrido varios accidentes, tropezones, incluso nos llegamos a lesionar. Entonces no es una buena infraestructura”, expuso.

La familia es lo primero

Por último, afirmó que el apoyo que reciben los deportistas por parte de sus familias es muy importante. “Para que un deportista se pueda desarrollar siempre va a ser necesario el apoyo de la familia. Yo creo que la familia es el pilar para todos, tiene que apoyar a sus hijos en los sueños que tengan”, concluyó.

Kimberly García sobre la infraestructura en Huancayo

Kimberly García recibe una camioneta por sus logros