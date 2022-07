Extécnico de Ecuador y Bolivia no tiene intención de aceptar una eventual propuesta de Perú

Una opción menos. Luego del nombramiento de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol de la FPF (Federación Peruana de Fútbol), una de las interrogantes que se posó sobre el hincha de la selección peruana se relaciona con el nombre del sucesor de Ricardo Gareca en el banquillo de la Bicolor.

Si bien el ‘Ciego’ mencionó que en los próximos días se tendrían novedades sobre este tema, diversos medios postularon los nombres de Juan Reynoso, Sebastián Beccacece, Marcelo Bielsa, Hernán Crespo y Gustavo Quinteros como candidatos a tomar la posta del ‘Tigre’.

Respecto al entrenador de Gabriel Costa en el Colo Colo de Chile, se mencionó que hubo un acercimiento con este; sin embargo, el propio estratega descartó alguna comunicación con la Blanquirroja.

“Estoy al 100 por ciento en Colo Colo. Nadie me llamó directamente. Sé que mi nombre salió como a veces sucede en otros equipos o selecciones, pero nadie habló directamente conmigo”, puntualizó el argentino en diálogo con DirecTV Sports.