Cienciano: empate y punto

Dicen los preceptos del fútbol, “si no vas a ganar un partido, al menos no lo pierdas”. Y eso pasó en el Inca Garcilaso de la Vega, donde el Papá igualó sobre el final un partido que lo tenía prácticamente perdido ante Binacional. Los imperiales pudieron llevarse el triunfo, pero una polémica decisión del árbitro anuló el tanto de la victoria.

En un partido disputado desde el inicio, fueron los visitantes que aprovecharon su oportunidad de cara al arco contrario. A los 37 minutos de juego, de un fuerte remate, el atacante De la Cruz venció el pórtico imperial, con la complicidad del arquero Miguel Vargas . El balón se le escurrió en sus manos.

Con el marcador a favor para el Poderoso del Sur , se fueron al descanso. Ante la desazón del público cusqueño y la alegría de los juliaqueños que llegaron al Garcilaso.

En el complemento, el Papá fue con todo por el empate, pero los tiros al palo y una buena actuación del arquero Diego Enríquez, evitaron el grito de gol en varias oportunidades.

Toro matador

El tiempo transcurría y los hinchas cada vez más impacientes porque el gol no llegaba, pero a los 28 del complemento llegó Danilo Carando para poner la igualdad en el marcador.

El Toro celebró su renovación de contrato con el Papá de América, con lo mejor que sabe hacer, anotar goles. El argentino marcó de cabeza su anotación número 11 en lo que va de la temporada. “Hicimos todos los méritos para quedarnos con los tres puntos (...) no sé si en el gol estuvo en off side o no. Quedamos tranquilos por lo realizado” declaró para GolPerú, el delantero.

Dos minutos después, Ángel Romero de un fuerte disparo puso el 2 a 1. Increíblemente, el juez, Joel Alarcón anuló el tanto que segundos antes dio como válido, generando la indignación de los hinchas, que no entendían lo que pasaba. Aparentemente, Adrián Ugarriza, en posición adelantada, tapó la visibilidad del portero. “Nos quedamos picones, porque sabíamos que podíamos ganar, nos hicieron un gol de pelota parada” dijo el arquero Enríquez.

Binacional se llevó un punto importante a casa, la próxima fecha tendrá que viajar hasta el centro del país para visitar al ADT de Tarma.

Cienciano sumó 8 unidades en la tabla, mantiene el invicto en el Torneo Clausura, su próximo rival será en Ayacucho.