Kimberly García regresó al Perú este martes 26 de julio luego de ganar dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo de Euguene 2022, convirtiéndose en todo un ícono nacional y un ejemplo para miles de peruanos. No obstante, el apoyo que recibió de parte de las entidades responsables de velar por el desarrollo de su disciplina, como el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y La Federación Deportiva Peruana de Atletismo, no fue el adecuado para una competición tan importante.

La propia atleta huancaína hizo un llamado de atención a las instituciones. “ ¿Cómo vamos a estar uniformadas con un solo polo, short y buzo? Es un evento tan grande, tan importante, entonces no podemos ir como sea, pues, no. Al menos deben invertir un poco y darnos al menos cuatro, cinco polos, shorts, licras, para estar todos bien uniformados” , comentó en una entrevista con Exitosa.

La campeona del mundo también reveló que aspectos tan importantes, como tener un fisioterapeuta, corrieron por su propia cuenta. “ En Junín solo hay un fisioterapeuta para 40 deportistas (...) Tengo que ir a buscar por mi cuenta un fisioterapeuta. Cuando viajamos a campeonatos sudamericanos e incluso a este mundial, se requiere uno, pero la federación no manda a nadie ”, continuó.

Kimberly García entrenando en su natal Huancayo. Foto: kimberlygarcia.marcha/Instagram

Si bien Kimberly García logró sobreponerse a las dificultades, esta falta de apoyo por parte de la Federación de Atletismo sí que perjudicó a otros atletas peruanos. Recordemos que Gladys Tejeda y Jovana de la Cruz no viajaron a Estados Unidos por problemas físicos, mientras que Soledad Torre no consiguió la visa, a pesar de que tanto el IPD como la FDPA sabían desde mayo que estaba clasificada al Mundial de Atletismo Oregon 2022; sin embargo, no le brindaron ninguna facilidad.

La atleta nacional también confesó que su entrenador Andrés Chocho no recibe ninguna retribución económica por parte de las instituciones: “ A mi entrenador no le pagan, a veces no sé qué piensa la federación o el IPD. A veces una atleta tiene que estar mendigando para una base de entrenamiento, para una competencia, y eso no debería ser así ”, mencionó a TV Perú.

Kimberly García celebrando su título junto con su entrenador, el ecuatoriano Andrés Chocho. Foto: kimberlygarcia.marcha/Instagram

Kimberly García pide más apoyo a la federación

La deportista nacida en Huancayo tiene la esperanza de que su éxito abra los ojos de las instituciones y pidió a la federación mayor empatía con sus deportistas en el futuro:

“El talento en todas las filas hay. Lo que falta es el apoyo de calidad, el apoyo es demasiado poco para lo que un deportista de élite necesita. Yo estuve entrenando por mi cuenta en campamentos y campeonatos para yo mejorar, porque sé que si me quedo aquí jamás voy a lograrlo. Yo pido que la federación vea eso”, señaló en entrevista con la agencia Reuters.

¿Quiénes apoyaron a Kimberly García?