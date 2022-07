Liga 2 EN VIVO: programación y tabla de posiciones en la fecha 3 del Torneo Clausura

Así como en la Liga 1 2022, el campeonato peruano de segunda división disputa su Torneo Clausura. Este domingo 17 de julio se jugará la fecha 3 del certamen en la Liga 2, jornada que podría consolidar a Alianza Universidad de Huánuco como líder de la tabla en caso de una victoria sobre Deportivo Llacuabamba.

A la misma hora que dicho cruce (3.00 p. m.), se llevarán a cabo otros tres encuentros: Santos vs. Unión Huaral, Pirata FC vs. Comerciantes Unidos y Alfonso Ugarte vs. Cusco FC, choque más atractivo de la fecha. Un poco después, a las 3.30 p. m., iniciarán los cotejos restantes: Sport Chavelines vs. Unión Comercio y Los Chankas vs. Juan Aurich. Deportivo Coopsol descansará.

El ganador del Clausura alcanzará un cupo para los playoffs de fin de año, donde ya tiene un lugar asegurado Cusco FC (ganador del Apertura) y se esperan a los dos mejores lugares del acumulado. El campeón se quedará con un cupo directo a la primera división.

Programación Liga 2 HOY

Santos vs. Unión Huaral | 3.00 p. m. | Estadio Provincial de Nasca

Llacuabamba vs. Alianza Universidad | 3.00 p. m. | Estadio Municipal Otuzco

Pirata FC vs. Comerciantes Unidos | 3.00 p. m. | Estadio de la Juventud (Chongoyape)

Alfonso Ugarte vs. Cusco FC | 3.00 p. m. | Estadio Monumental UNA (Puno)

Sport Chavelines vs. Unión Comercio | 3.30 p. m. | Estadio Municipal (Pacasmayo)

Los Chankas vs. Juan Aurich | 3.30 p. m. | Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

Descansa: Coopsol.

Tabla de posiciones de la Liga 2