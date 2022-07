River Plate vs. Vélez Sarsfield [EN VIVO]: ¿a qué hora ver el partido de liga argentina?

Ver River Plate vs. Vélez EN VIVO y DIRECTO HOY por la jornada 8 de la Liga Profesional Argentina 2022. El duelo comenzará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio José Amlfitani en el barrio de Liniers de Buenos Aires.

El partido de hoy será transmitido por la señal de ESPN y Star+. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento del fútbol argentino.

River Plate vs. Vélez Sarsfield: ficha del partido

Partido River Plate vs. Vélez Sarsfield ¿Cuándo juegan? HOY 17 de julio ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio José Amlfitani ¿En qué canal ver? ESPN y Star+

River Plate vs. Vélez: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonathan Maidana, David Martínez, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino; Santiago Simón, Lucas Beltrán, Esequiel Barco.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Diego Gómez, Francisco Ortega; Lucas Janson, Nicolás Garayalde, Máximo Perrone, Luca Orellano; Walter Bou, Lucas Pratto.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Vélez?

River Plate vs. Vélez se enfrentarán este domingo 17 de julio en el estadio popularmente conocido como el Teatro de Liniers. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile: 7.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 8.30 p. m.

¿Qué canales transmiten el River vs. Vélez?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Dónde VER EN VIVO River Plate vs. Vélez vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River Plate vs. Vélez ONLINE GRATIS?

Para ver River Plate vs. Vélez por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver River vs. Vélez?

Para acceder a Star Plus y ver River Plate vs. Vélez Sarsfield, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.