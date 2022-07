Rinaldo Cruzado revela a qué se dedica tras no conseguir equipo esta temporada

Rinaldo Cruzado es un volante nacional que ha ganado varios títulos y ha jugado en equipos importantes en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, esta temporada no ha podido conseguir ningún club y se encuentra como agente libre.

Durante una entrevista para el programa de YouTube de Luis el ‘Cuto’ Guadalupe, el centrocampista reveló a qué se dedica actualmente mientras se encuentra alejado de las canchas. “Lo que hago ahora es que tengo una empresa de bienes raíces”, manifestó.

“Todo. Alquilar, vender departamento, casas, terrenos. Estamos en ese rubro. Tengo una persona, con la cual trabajo, que es mi socia. Es una nueva etapa de mi vida. Uno tiene que seguir. No te puedes estancar en el tema del fútbol. He tenido esta posibilidad de surgir y estoy llevando también las clases con el tema de bienes raíces”, detalló.

Además, Ri indicó que aún no se ha retirado del fútbol profesional y que espera enrolarse a una escuadra este año. “Todavía no me he retirado. Creo que voy a terminar este año jugando”.

¿Cuál fue el último equipo de Rinaldo Cruzado?

En la temporada 2021, Rinaldo Cruzado jugó en Alianza Atlético de Sullana, club con el que alternó con regularidad y consiguió salvar la categoría.

Anteriormente, el volante defendió las camisetas de Alianza Lima, César Vallejo, Juan Aurich, Sporting Cristal, Nacional de Uruguay, Chievo Verona de Italia, entre otros. Además, integró la selección peruana durante varios años.