Detalles. Las negociones entre Ricardo Gareca y la FPF no llegaron a buen puerto y el argentino no seguirá al mando de la selección peruana. Si bien el estratega tenía la intención de continuar en el banquillo, la postura de Agustín Lozano y su manera de manejar el trato fueron determinantes para que el ‘Tigre’ decidiera dar un paso al costado.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, primero se produjo una reunión entre los abogados de ambas partes, en la cual no se logró un acuerdo. Asimismo, remarcó que la entidad estaba cerrada en realizar un ajuste económico.

Lo que se planteó fue una reducción de salario, la cual sería compensada si se lograba la clasificación al Mundial 2026, y un recorte en torno a “los gastos operativos y la reducción del comando técnico”. Estos puntos no fueron tomados de la mejor manera por el exfutbolista.

“Ninguna de las dos partes cedió. No se quería y hoy ya fue muy tarde. Gareca considera que todo esto se pudo hablar en Lima y que la decisión de no seguir no es por lo económico, si no por las formas y que lo que se propuso no era lo que esperaba. Siente que no lo querían”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Negociación de Ricardo Gareca con la selección peruana. Foto: captura Twitter/Gustavo Peralta

Cabe resaltar que Gareca y Lozano tenían programada una reunión en Buenos Aires este 14 de julio; sin embargo, al no llegar a un acuerdo entre los abogados, dicho encuentro no se produjo.