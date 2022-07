Leguía apunta a Lozano tras no renovarle a Gareca: “Tenemos que hacer campaña para que se vaya”

Furioso. Luego de anunciarse la salida de Ricardo Gareca del banquillo de la selección peruana, muchos hinchas y personajes relacionados al deporte arremetieron contra el presidente de la FPF. Como se pudo conocer, Agustín Lozano le presentó al ‘Tigre’ una propuesta con una considerable reducción del sueldo y no logró la renovación del argentino.

Ante este panorama, uno de los primeros en cuestionar la negociación que realizó el mandamás fue Germán Leguía. El exmundialista con la Bicolor calificó de “horroroso” lo acontecido.

“Me parece horroroso lo que pasó con Ricardo. Es un hombre que ha hecho mucho por el fútbol peruano, que se quedó después de clasificar al mundial, pese a todas las ofertas que tenía. Siguió acá con un equipo corto y un campeonato muy malo”, manifestó indignado en diálogo con Radio Exitosa.

El exdelantero de Universitario de Deportes arremetió contra el titular de la FPF por no cerrar la extensión del vínculo cuando el entrenador se encontraba en territorio incaico y, además, pidió que deje su cargo.

“Tenemos que hacer una campaña para que este señor (Agustín Lozano) se vaya. Llevó a varios invitados en el avión, usó plata de la federación y ahora hace esto. El fútbol cada día está peor por culpa de Lozano”, agregó.

Mensaje de Leguía a Lozano. Foto: captura de Twitter/Radio Exitosa

Por otra parte, Leguía mencionó que también existiría un conflicto entre Lozano y Juan Carlos Oblitas —director deportivo de la Blanquirroja—. “Es evidente que no hay química entre Lozano y Oblitas. El tema de Lozano es Oblitas, eso no me quepa la menor duda”, precisó.