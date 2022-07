Juan Miguel Postigos: “El apoyo que me da el IPD se me está quitando poco a poco”

Jactarse de ser tres veces olímpico (Londres 2012, Rio 2016 y Tokio 2020), medallista Panamericano y cinco veces campeón Bolivariano en sus 10 años inmerso en la alta competencia, no es suficiente para que hoy Juan Miguel Postigos mire con tranquilidad el futuro. La preocupación del judoca, recientemente abanderado de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y que radica en Francia, hoy recae en la reducción del apoyo económico que recibe por parte del Instituto Peruano del Deporte, ese que le impide decidir si finalmente seguirá en el camino hacia los Juegos Olímpicos París 2024.

—¿Cuál es tu situación actual en el ‘Programa Apoyo al Deportista’ (PAD) del IPD?

—Mi molestia es más contra los metodólogos. Antes de los Juegos Olímpicos y como parte del PAD recibía 3.600 soles, al clasificar a los Juegos Olímpicos comencé a cobrar un poco más, pero como es normal, tras los Juegos debía volvía al nivel que estaba antes. Sin embargo, no fue así. Termina Tokio 2020 y me pusieron dos niveles por debajo del que me correspondía.

—¿Quién decide eso?

—Me reuní con mi Federación, con la presidente María Martínez, y ellos inmediatamente conversan con el metodólogo de la DINADAF (Dirección Nacional de Deporte Afiliado) que ve judo y él les dice que no hay ningún error, que eso es lo que me corresponde. Mi federación pide que justifique eso y no pudo hacerlo. La Federación hizo una carta argumentado mis resultados para que se me eleve de nivel e hizo caso omiso, se zurró en lo que le dijeron.

Juan Miguel Postigos es tres veces olímpico y cinco veces campeón Boliviariano. Foto: IPD

—¿En qué mes sucedió eso?

—Eso fue en marzo, al mes siguiente obtuve medalla de Plata en el Panamericano y la Federación hizo el pedido formal para que se regrese al nivel y se dijo que se me volvería al nivel el mes que viene, hablando del mes de mayo, pero no fue así. Después de ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar2022, la Federación volvió hablar con él y dijo que lo iba a evaluar.

—¿Cuál es el argumento el metodólogo?

—Cuando se le pregunta, él dice que actúa de acuerdo a su manual, pero no tiene criterio. Ir a los Juegos Olímpicos no tiene mérito para él. Todo eso me parece a mí una falta de respeto. Yo soy atleta que me he quejado muy poco, no tengo escándalos, salgo en prensa por mis resultados y esto me afecta bastante. Esto le quita confianza al deportista y le genera una presión extra porque ya sabemos que si no obtienes resultados, te quitan el PAD.

—¿Conversaste con la directora de la DINADAF, Silvia Pérez, con el presidente del IPD, Máximo Pérez, o con su asesora, Elena Mantilla, sobre esto?

—El día de la ceremonia de despedida y abanderamiento de Valledupar tuve la posibilidad de conversar con el presidente del IPD, le expliqué mi caso y me dijo que no me preocupara, pero que eso no lo ve él sino Silvia Pérez y que tratara de comunicarme con ella. Yo no fui más allá porque ya tenía encima los Juegos Bolivarianos, me concentré en la competencia. Muchos metodólogos que trabajan bajo un manual que es de oficina y que no conocen nada de alto rendimiento. Es lamentablemente lo que está sucediendo en el IPD.

—¿Todos son metodólogos nuevos?

—A mi entender sí, antes estaba Vladimir Armenteros y el lamentablemente ya no está. El que se encarga de judo hoy es Juan Carlos Gonzales.

—¿El apoyo de tu Federación ha sido constante?

—Mi Federación siempre me apoyó en todo, ellos han dado la cara hoy ante el IPD y se están batiendo para que regrese al nivel de antes. Sé que el presupuesto que le dan a la Federación se reparte equitativamente, ellos me mandan a los torneos y a los campos de entrenamientos, ellos cumplen conmigo al 100%. Estoy agradecido porque incluso han aceptado el año de prueba para que tome la decisión de ir o no a París 2024 y lo hago a través de resultados.

—¿Lo que sucede es un obstáculo para pensar en París 2024?

—Por supuesto que sí, cómo uno puede trabajar hacía un objetivo grande como son los Juegos Olímpicos si no se siente respaldado. Se está trabajando al día a día y eso no funciona en el deporte, me da miedo pensar en el futuro. Tampoco tengo patrocinadores, tengo ya un tiempo que trabajo (arregla vagones de trenes) porque es una forma de subvencionarme mi cotidiano, para pagar mi casa, agua, luz, etc., y a la par entreno. Si yo tuviera un apoyo extra, voy con todo a París 2024, pero el poco apoyo que me queda, que es del IPD, se me está quitando poco a poco.

—Diez años en el alto rendimiento y no tienes auspiciadores…

—No me lo explico, quizás es porque yo no soy tan marketero, pero si yo tuviera un sponsor lo haría, no estoy en contra de eso. Solo no he podido encontrar uno, sé que se requiere un asesor deportivo de marketing, una empresa, pero cuando toqué la puerta a estas empresas me la cerraron la puerta en la cara. Pensé que no vendo porque en Perú el escándalo vende, lo dejé de lado.

—¿Por qué hoy si tocas el tema?

—Hoy sacó a relucir esto o hablo porque me encuentro en una situación en la que entreno y trabajo, si quiero llegar a París necesito una ayuda extra que supla o reemplace el trabajo que realizo día a día porque no tengo 25 años, estoy más en una etapa de vida familiar, con cosas establecidas, ya no soy yo solo. Si yo quiero concentrarme 100% al deporte, lo necesito. Son muchos torneos al año, entrenar para estar a punto a cada competencia y eso es bastante difícil. Mientras no tenga una empresa que me diga ‘voy contigo hasta el 2024′, no puedo aventurarme a tomar esa importante decisión. Mi trabajo es lo que me ayuda a sobrevivir.

—El Gobierno a través del IPD premió a los medallistas de Valledupar…

—Imagino que ese premio llegará a mí porque es para todos los medallistas y fui oro. Es una grata sorpresa porque es una ayuda extra, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Ese tipo de premios incentivan al deportista, pero no puedes hacer bien algo y borrarla con la otra.

—¿Qué viene ahora para ti?

—Los Juegos Suramericanos de Asunción que son importantes y se van a cruzar con el Mundial de judo, no hay ni una semana entre uno y otro, pero espero estar en los dos. Mentalmente tengo que estar preparado para buscar medalla en los dos.

—Hoy se compara los resultados obtenidos en Valledupar con los anteriores Bolivarianos y muchos se preguntan, ¿qué pasó?

—Hay más de un motivo. Los calendarios se han ajustado por la pandemia, los bolivarianos debieron ser el año pasado. En karate por ejemplo nosotros no tuvimos a Alexandra Grande porque tuvo que darle prioridad a los Juegos Mundiales. Hay deportistas que debieron elegir entre una u otra competencia. También pasa por el apoyo por parte del IPD que desmotiva y el deportista se siente presionado, además el presupuesto al deporte disminuyó y las Federaciones tienen menos recursos. También hay un cambio generacional en algunos deportes. Se debe hacer un análisis más profundo.