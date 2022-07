[GolPerú, En Vivo] Binacional vs. San Martín: ¿cómo ver el partido por la Liga 1 2022?

Binacional vs. San Martín se enfrentan EN VIVO este lunes 11 de julio desde las 3.15 p. m. (hora peruana) por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Este duelo se disputará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina y será transmitido por la señal de Gol Perú. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Binacional vs. San Martín: ficha del partido

Partido Binacional vs. San Martín ¿Cuándo juegan? Lunes 11 de julio ¿A qué hora juegan? 3.15 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Gol Perú ¿Dónde juegan? Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Binacional vs. San Martín: posibles alineaciones

Binacional: Enríquez, Carza, Marotta, Murillo, Céspedes, Cedrón, Aubert, Gamero, Payé, Robatti y Polar.

San Martín: Solís, Córdova, González, Delgado, Aranda, Moyano, Tuesta, Oliva, Rojas, Verón y Figueroa.

¿A qué hora juegan Binacional vs. San Martín?

Perú: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Chile: 4.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

¿Qué canal transmite el Binacional vs. San Martín?

Para la televisión peruana, el canal encargado de transmitir el Binacional vs. San Martín será Gol Perú, señal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros en esta Liga 1.

¿Dónde ver Binacional vs. San Martín por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Binacional vs. San Martín por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Binacional vs. San Martín?

El encuentro entre Binacional vs. San Martín se disputará en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina, ubicado en la ciudad de Juliaca, Perú.