Para jugar US Open, Novak Djokovic tendría que estar vacunado: ¿qué dijo al respecto?

Este domingo Novak Djokovic volvió a coronarse y derrotó por 3-1 a Nick Kyrgios por la final de Wimbledon 2022. De esa forma, ‘Nole’ se llevó su séptimo título de la Capital y aumentó a 21 sus títulos de Grand Slam, tan solo uno menos que Rafael Nadal, quien tiene el récord de más GS ganados.

Al finalizar el torneo sobre hierba, el serbio declaró que se tomará un tiempo para recuperarse: “Voy a descansar durante las próximas dos semanas porque ha sido un periodo de competición muy duro” , indicó en rueda de prensa.

Novak Djokovic ganó su GS número 21 y cuenta con uno menos que Rafael Nadal. Foto: AFP

Además, hizo públicas sus ganas de estar en el Abierto de Estados Unidos, el cuarto Grand Slam del año: “Espero que me compartan alguna buena noticia sobre el US Open porque quiero jugar” , declaró el exnúmero 1 del mundo, quien no cumple con uno de los requisitos para participar en dicho torneo: estar vacunado contra la COVID-19.

“Si no ocurre, tendré que ver cómo queda mi calendario. No creo que vaya a torneo solo para conseguir puntos. Con el título aquí, ya estoy clasificado para las Finales ATP″, prosiguió.

Sin embargo, ‘Nole’ espera que le otorguen el permiso a pesar de no estar inmunizado, ya que no cambiará su postura contra la vacuna.