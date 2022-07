Vince McMahon, dueño de WWE, silenció a cuatros mujeres para que no lo denuncien de abuso sexual

Vince McMahon está en el ojo de la tormenta. Este viernes 8 de julio se conoció que el dueño de la WWE, empresa más grande del entretenimiento y lucha libre, está siendo acusado de haber silenciado a cuatro mujeres para que no lo denuncien por abuso sexual.

Hace pocos días, el exluchador dejó su cargo de director ejecutivo de la empresa, de manera temporal, para atender otros asuntos, los cuales estarían relacionados con estos abusos, luego que fueran publicados por The Wall Street Journal.

El medio estadounidense publicó una investigación en la que asegura que Vince McMahon habría pagado alrededor de 12 millones de dólares para que las denuncias de estas cuatro mujeres no salgan a la luz. Esto habría sucedido en los últimos 16 años.

The Wall Street Journal menciona que uno de los casos consiste en el pago de 7,5 millones de dólares a una exluchadora, cuya identidad no fue revelada. Ella habría sido obligada a tener sexo oral con el dueño de la WWE. La víctima señaló que fue degradada de su puesto y no le renovaron el contrato en el 2005.

Otro de los casos revelados habría sucedido en el 2008. Según cuenta la prensa de Estados Unidos, Vince McMahon habría enviado desnudos no solicitados a una exluchadora de WWE.

Asimismo, se menciona que el director ejecutivo de 76 años habría intentado tener una relación sexual con una mánager que trabajó con él, y este le habría entregado un millón de dólares para que no revelara lo sucedido.