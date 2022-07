[En Vivo] Rosario Central vs. Sarmiento: ¿cómo ver el partido de la Liga Profesional 2022?

Rosario Central vs. Sarmiento se miden EN VIVO este viernes 8 de julio por la séptima jornada de la Liga Profesional 2022. Este duelo se disputará en el Gigante de Arroyito y será transmitido por la señal de TNT Sports. Además, puede seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Rosario Central vs. Sarmiento: ficha del partido

Partido Rosario Central vs. Sarmiento ¿Cuándo juegan? Viernes 8 de julio ¿A qué hora juegan? 6 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? TNT Sports ¿Dónde juegan? Gigante de Arroyito

Rosario Central vs. Sarmiento: posibles alineaciones

Rosario Central: Gaspar Servio; Ismael Cortéz, Facundo Almada, Javier Báez y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Walter Montoya, Facundo Buonanotte e Ignacio Malcorra; Franco Frías y Jhonatan Candia.

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Rasmussen y Franco Quinteros; Yair Arismendi, Emiliano Méndez, Lucas Castro y Julián Brea; Lisandro López y Jonatan Torres.

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Sarmiento?

Costa Rica: 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes 4).

¿Qué canal transmite Rosario Central vs. Sarmiento?

El partido Rosario Central vs. Sarmiento será transmitido para el territorio argentino por la señal de TNT Sports, canal que tiene los derechos de algunos match de la Liga Profesional Argentina 2022.

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Cómo ver Rosario Central vs. Sarmiento por internet?

Si deseas seguir la transmisión de Rosario Central vs. Sarmiento por internet en Argentina, sintoniza la señal de TNT GO, servicio de streaming del canal TNT Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Rosario Central vs. Sarmiento?

El encuentro entre Rosario Central vs. Sarmiento se disputará en el estadio Gigante de Arroyito ubicado en la ciudad de Rosario, Argentina.