¡Lo echaron en un grifo! Así se produjo la salida de Sebastián Battaglia de Boca Juniors

Las horas más oscuras. La eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians cobró su primera víctima: Sebastián Battaglia fue destituido como entrenador de Boca Juniors. Los medios locales sostuvieron que esta decisión se produjo después de sus polémicas declaraciones acerca de la falta de refuerzos.

En las últimas horas, trascendió que el jugador más ganador en la historia del club fue despedido en una estación de servicios. Al respecto, el extécnico de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano se encargó de confirmar esta versión.

“Ya está muchachos, fue así, se dio de esa manera... Simplemente se tomó la decisión que uno la respeta. Para eso están los que toman decisiones. Es respetable”, mencionó el exfutbolista apenas salió del predio xeneize.

Al ser consultado sobre los motivos de su despido, el exvolante remarcó que no pidió explicaciones y aprovechó los micros para dirigirse a los hinchas y resaltar sus logros al mando del equipo.

“No pedí explicaciones. Sí que obviamente aceptaba las decisiones que ellos tienen que tomar. Estoy agradecido a los jugadores por el esfuerzo, a la gente de Boca porque siempre alienta y da su apoyo. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, dejándole dos estrellas”, mencionó el exfutbolista, apenas salió del predio xeneize”, agregó.

Uno de los puntos más cuestionados por los medios locales es el rol de Juan Román Riquelme al mando del Consejo de Fútbol de la institución —conformado por exfutbolistas como Marcelo Delgado, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez—. Sobre su relación con el ‘ídolo’ de la escuadra azul y oro, Battaglia enfatizó que hubo discrepancias, pero le agradeció por la oportunidad que le brindó.

Juan Román Riquelme es vicepresidente de la institución desde el 2019. Foto: composición/ AFP