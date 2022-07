FBC Melgar: críticas por trofeo dañado que entregaron al ganador del Apertura

FBC Melgar logró el campeonato del Torneo Apertura tras su empate sin goles ante Alianza Atlético de Sullana . Si bien la alegría se desató en Arequipa, lo que molestó a los hinchas del Dominó fue la condición del trofeo que le entregaron al equipo rojinegro.

Bernardo Cuesta, el capitán del equipo, fue el encargado de recibir el trofeo, y lo levantó junto al equipo. Pero a medida que los festejos continuaron, del trofeo que tiene forma de un plato se fueron desprendiendo las letras que formaban la frase “Ganador Apertura 2022″.

El hecho fue criticado duramente desde las redes sociales. Uno de los que objetó duramente este incidente fue el exarquero de Melgar Leao Butrón.

“Cuando quieres inventar y llamas ganador al campeón, y cambias la copa por un plato… no jo***. Hasta cuando gente que no tiene idea del fútbol y quieren inventar en un deporte que está todo inventado. Me parece que hasta las letras que estaban en el plato se despegaron ”, escribió el exfutbolista a través de su cuenta de Twitter.