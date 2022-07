[ESPN, En Vivo] Internacional vs. Colo Colo: ¿cómo ver el partido por Copa Sudamericana?

Mira AQUÍ Internacional vs. Colo Colo EN VIVO Y EN DIRECTO este martes 5 de julio desde las 7.30 p. m. por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso se disputará en el Estadio Beira-Rio y la transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Internacional vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido Internacional vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Martes 5 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Chile) y 9.30 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Beira-Rio ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Internacional vs. Colo Colo: ¿cómo llegan?

Solo sirve ganar. Luego de caer por 2-0 en territorio chileno, Inter de Porto Alegre tiene la obligación de vencer a Colo Colo para mantener sus chances de acceder a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Mano Menezes necesitan ganar por 3 goles de diferencia para lograr la clasificación directa.

Por su parte, el ‘Cacique’ buscará revalidar su gran presente ante el ‘Colorado’: el conjunto comandado por Gustavo Quintero marcha como líder del campeonato chileno. Además, se espera que el peruano Gabriel Costa esté desde el arranque en el Beira-Rio.

Cabe resaltar que el vencedor de esta serie se cruzará en los cuartos de final ante el ganador de la llave entre Melgar vs. Deportivo Cali.

¿A qué hora juegan Internacional vs. Colo Colo?

Internacional vs. Colo Colo se verán las caras por la Copa Sudamericana en las instalaciones del Estadio Beira-Rio desde las 7.30 p. m. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Internacional vs. Colo Colo?

La transmisión del Internacional vs. Colo Colo estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Latinoamérica y también la aplicación de streaming Star Plus.

¿Dónde VER EN VIVO Internacional vs. Colo Colo vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Internacional vs. Colo Colo?

Para acceder a Star Plus y ver Internacional vs. Colo Colo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Internacional vs. Colo Colo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Internacional vs. Colo Colo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Internacional vs. Colo Colo: posibles alineaciones

Internacional: Daniel; Heitor, Gabriel Mercado, Vitao, René; Gabriel, Johnny, Edenilson; Alan Patrick, Pedro Henrique y Alemao. DT: Mano Menezes.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Juan Ignacio Méndez, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. DT: Gustavo Quinteros.

¿Dónde juegan Internacional vs. Colo Colo?

El encuentro entre Internacional vs. Colo Colo se jugará en el Estadio Beira-Rio. Este complejo deportivo se ubica en la ciudad de Porto Alegre. Fue inaugurado el 6 de abril de 1969 y tiene capacidad para albergar hasta 50.842 espectadores.