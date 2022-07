Emelec vs. Atlético Mineiro: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO el duelo de Copa Libertadores?

Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO juegan este martes 5 de julio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. La llave está abierta para dos equipos que buscan pasar de ronda en el Mineirao de Belo Horizonte. Conoce aquí la hora y más detalles del encuentro que será transmitido por ESPN y Star Plus, y que tendrá la cobertura ONLINE de La República Deportes.

El partido de vuelta, jugado en Guayaquil, terminó igualado 1-1. El cuadro ecuatoriano es sexto en el torneo de su país, aunque no jugó este fin de semana y tiene la duda de Leguizamón. Del otro lado, el Galo de Eduardo Vargas viene de remontar 2-1 al Juventude por el Brasileirao, donde es tercero; no obstante, tendrá las bajas de Keno y Zaracho, por lesión, y de Allan, expulsado.

Emelec vs. Atlético Mineiro: ficha del partido

Partido Emelec vs. Atlético Mineiro ¿Cuándo juegan? Martes 5 de julio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Mineirão, Belo Horizonte ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Emelec vs. Atlético Mineiro?

El choque de vuelta Emelec vs. Atlético Mineiro empieza a las siguientes horas, según el país:

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 12.15 a. m. (miércoles 6).

¿Qué canal transmite el partido Emelec vs. Atlético Mineiro?

Estos son los canales donde podrás ver el partido Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO:

Perú: ESPN, Star +

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: Fox Sports 1, Star +

Argentina: Fox Sports, Star +

Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: ESPN, Star +, GUIGO, NOW NET e Claro

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports CONNECT

España: DAZN.

Atlético Mineiro viene de vencer 2-1 al Juventude por el Brasileirao. Foto: atletico / Facebook

¿Dónde ver Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por internet de este encuentro de la Copa Libertadores estará disponible por Star Plus en toda Sudamérica. Si no cuentas con este servicio de streaming, te invitamos a seguir todas las emociones del Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO ONLINE GRATIS en La República Deportes.

Emelec vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables

Emelec: Ortiz; Carabalí, Guevara, Mejía, Rodríguez; Arroyo; Zapata, Cevallos, Rodríguez, Pittón; Cabeza.

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Junior Alonso, Nathal Silva, Arana; Otavio, Calebe; Ademir, Fernández, Rubens; Hulk.

¿Dónde se jugará el partido Emelec vs. Atlético Mineiro?

La sede del partido de vuelta Emelec vs. Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores es el Estadio Governador Magalhães Pinto, conocido coloquialmente como Mineirão. Situado en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil), el hogar del Galo tiene capacidad para 61.846 espectadores.