Como Jordan Guivin: los repatriados que regresaron al fútbol peruano en el 2022

Jordan Guivin fue anunciado el pasado 29 de junio como nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para lo que será el Torneo Clausura 2022. El habilidoso mediocampista llegó procedente del Celaya FC de la Liga Expansión MX como préstamo con opción a compra. Esto marca su regreso al fútbol peruano tan solo unos meses después de firmar por el conjunto mexicano.

Ante esto, existen muchos otros casos de jugadores que regresaron al torneo peruano por diferentes motivos y en esta nota podrás conocer a algunos de ellos.

Aldair Fuentes

El pivote regresó a Alianza Lima tras un discreto paso en el Fuenlabrada de la segunda división de España, donde llegó a jugar 30 partidos en dos temporadas (2020-21 y 2021-22). Fuentes no fue tomado en cuenta por el entrenador, quien en una entrevista para Infobae afirmó que no se adaptó. “ Yo creo que aquí no se adaptó, puesto que le falta algo de carácter y ritmo , ya que no es un jugador rápido”, expresó el entonces estratega José Luis Oltra.

Hasta el momento, lleva disputados 12 encuentros y no logró marcar goles.

Aldair Fuentes volvió a Alianza Lima tras pasar por el Fuenlabrada. Foto: Luis Jiménez/Grupo La República

Yoshimar Yotún

El mediocampista de la selección peruana regresó a la Liga 1 para vestir los colores de Sporting Cristal. A diferencia de otros, se sabe que ‘Yoshi’ no continuará en tienda celeste y su futuro estaría en algún equipo del extranjero. Desde su llegada, jugó 12 encuentros entre Copa Libertadores y Liga 1; además, se perdió siete. Logró marcar un gol y no registró asistencias.

Yoshimar Yotún regresó a Sporting Cristal tras haber jugado en el Cruz Azul de la Liga MX. Foto: Luis Jiménez/Grupo La República

Rodrigo Vilca

El futbolista con pasado en Deportivo Municipal sorprendió a muchos tras conocerse que había llegado a un acuerdo con Universitario para jugar con camiseta crema. Vilca llegó con regular continuidad del Doncaster Rovers, equipo donde arribó cedido del Newcastle. Por ahora, el mediocampista ha jugado ocho partidos, no marcó goles y dio una asistencia.

Rodrigo Vilca regresó al fútbol peruano para jugar por Universitario. Foto: Luis Jiménez/Grupo La República

Andy Polo

A diferencia de los otros puestos, el regreso de Polo al fútbol peruano se dio en medio de polémicas por asuntos extra deportivos. Sin embargo, logró aterrizar en tienda crema y en su debut marcó el gol con el que Universitario venció 2-1 a Ayacucho FC. Por el momento, lleva nueve partidos y solo una anotación.

Andy Polo regresó a Universitario tras jugar en la MLS. Foto: Luis Jiménez/Grupo La República

Fernando Pacheco

El delantero fue la sensación de Sporting Cristal entre 2018 y 2019 debido a su velocidad y goles, lo que le valió ser fichado por el mismo Fluminense del Brasileirao. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades y se fue cedido al Juventude en 2021. A finales del mismo año, el equipo celeste anunció su regreso para la presente temporada y de momento, solamente jugó 11 encuentros sin anotar goles.