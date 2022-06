[EN VIVO] Colo Colo vs. Everton: ¿cuándo se juega el partido por el Campeonato Nacional de Chile?

Colo Colo vs. Everton EN VIVO se juega este viernes 1 de julio por la fecha 16 del Campeonato Nacional de Chile. El partido se disputará en el Estadio Sausalito y se transmitirá por la señal de TNT Sports. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes tendrá la transmisión online, las alineaciones, las incidencias y los goles del encuentro.

Colo Colo vs. Everton: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Everton Fecha Viernes 1 de julio Hora 6.00 p. m. de Chile y 5.00 p. m. en Perú Canal TNT Sports Lugar Estadio Sausalito

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Everton?

En territorio chileno, el Colo Colo vs. Everton empezará a las 6.00 p. m. (5.00 p. m. en Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Chile: 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Colo Colo vs. Everton?

En Chile, el Colo Colo vs. Everton se podrá ver por las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD, canales que cuentan con los derechos de transmisión de los partidos en la liga chilena.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Everton por internet?

Para que no te pierdas el Colo Colo vs. Everton por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT, servicio de streaming que pone a tu disposición los encuentros del fútbol chileno. En caso de que no tengas acceso al mismo, también podrás informarte a través de La República Deportes.

Colo Colo vs. Everton: últimos partidos

Colo Colo 2-0 Everton | Campeonato Nacional de Chile | 06.02.2022

Colo Colo 2-0 Everton | Campeonato Nacional de Chile | 14.09.2021

Colo Colo 2-0 Everton | Copa Chile | 04.09.2021

Everton 0-2 Colo Colo | Campeonato Nacional de Chile | 18.04.2021.

Colo Colo vs. Everton: posibles alineaciones

Colo Colo : Brayan Cortés; Gabriel Suazo, Matías Zaldivia, Maximiliano Falcón, Óscar Opazo; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Gabriel Costa, Leonardo Gil, Pablo Solari; Juan Martín Lucero.

Everton: Fernando de Paul; Diego Oyarzún, Julio Barroso, Rodrigo Echeverría; Cristian Riquelme, Álvaro Madrid, Benjamín Berríos, Cristopher Medina; Ismael Sosa, Matías Campos López, Emiliano Ramos.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Everton?

El partido entre Colo Colo vs. Everton se juega en el Estadio Sausalito, ubicado en la ciudad de Viña del Mar, en el Gran Valparaíso, Chile. El recinto deportivo se inauguró el 8 de septiembre de 1929 y tiene capacidad para 23.423 espectadores.