Técnico uruguayo menospreció a Sport Boys: “No quiero ir a un lugar para pelear un décimo lugar”

Sport Boys es uno de los clubes históricos del fútbol peruano que, en los últimos años, viene recuperando su nivel e intenta dar pelea en la Liga 1. En el presente año, logró clasificar a la primera fase de la Copa Sudamericana, pero fue eliminado por Ayacucho FC. Sin embargo, estos esfuerzos parecen no ser valorados por un estratega uruguayo, quien pudo ponerse el buzo rosado.

Se trata del entrenador Eduardo Acevedo, de gran recorrido en el fútbol sudamericano. El técnico charrúa contó en una entrevista que en el último mes fue llamado de varios clubes del continente, entre ellos, Sport Boys.

“Tuve dos a tres ofertas para dirigir a equipos de Uruguay. Yo creo que ya pase por muchos lugares, pero no desmerezco a nadie. Por ejemplo, a Cerro lo adoro a pesar de que tuve un ida y vuelta con la gente, incluso, hoy en día, si me ve alguien de Cerro me llena de cariño. Sin embargo, yo preferiría ir al exterior y eso lo tengo claro por la aceptación. Hace un mes, me llamaron del Sport Boys del Perú y también de Olimpia de Paraguay”, sostuvo al programa radial Peloteando Deportivo.

Pese a que había expresado su deseo de dirigir en el exterior, Eduardo Acevedo afirmó que a la propuesta de Sport Boys no le prestó mucha importancia y, por si fuera poco, menospreció al club al afirmar que desea un equipo “para pelear campeonatos”.

“Respecto a Sport Boys, la verdad no quiero ir a un lugar para pelear un décimo lugar. Tampoco es que yo me crea nada, pero creo que ya estoy para pelear campeonatos y no para la situación de armar un equipo renovado. En Chile hicimos un trabajo sensacional y en 20 días contratamos 19 jugadores, siendo el equipo notable. Ese es un ejemplo que era para armar un equipo y la verdad de eso yo ya estoy cansado”, sentenció.

¿Cómo va Sport Boys en la Liga 1?

A falta de una fecha del Torneo Apertura, Sport Boys marcha en el puesto 14 con 18 unidades, tras sumar cinco victorias, tres empates y nueve derrotas. Los dirigidos por Juan Alayo están a seis puntos de la zona del descenso. En la última jornada se enfrentan a Sport Huancayo en el estadio Miguel Grau del Callao.