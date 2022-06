¡El ‘Lapadula’ inglés! Futbolista del Manchester City habría decidido jugar por la selección peruana

Cada vez se conocen más casos de futbolistas que juegan en el extranjero y que tienen raíces peruanas. Uno de ellos es Alex Robertson, quien milita en el poderoso Manchester City de Inglaterra. A pesar de tener varias nacionalidades, el joven volante ya habría decidido representar a nuestro país.

Según Pablo Bossi, jefe del departamento de captación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el centrocampista habría manifestado su intención de vestir la camiseta de la selección peruana.

“En Europa, tenemos un jugador que Alex Robertson que está en el Manchester City y que ha jugado en la primera de Escocia. Su madre se fue buen chiquita a Australia y ahí conoció al padre, que es escocés. Después se mudaron a Inglaterra, así que el chico tiene varias nacionalidades. Su interés es jugar por nosotros (Perú) ”, declaró en Exitosa Deportes.

“Su problema es el tema de papeles. Nosotros, por política, no podemos gestionar los papeles si es que el chico no empieza los trámites. Estamos con esa problemática. Tiene que ir a la Embajada o al Consulado peruano para empezar a tramitar sus papeles. Nosotros, lamentablemente, no podemos acelerar esos procesos. Una vez que tenga los papeles, ya tenemos la posibilidad de convocarlo ”, agregó.

¿Quién es Alex Robertson?

Alex Robertson es un futbolista de 19 años que tiene la nacionalidad inglesa y australiana, pero con raíces peruanas. Él se desempeña como volante y actualmente pertenece al equipo sub-23 del Manchester City de Inglaterra.

En la temporada pasada, el centrocampista vistió la camiseta del Ross County de la primera división de Escocia. En este club, disputó un total de cinco encuentros y no anotó ningún gol.