Liga 1 2022 EN VIVO: con Melgar como líder, revisa la programación de la fecha 17

Luego de una extensa para por la fecha FIFA y los repechajes para el Mundial Qatar 2022, regresa el fútbol peruano con la decimoséptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022. La jornada se llevará a cabo desde este sábado 18 al lunes 20 de junio. En esta oportunidad, Universitario será el equipo que descansará.

De momento, y a falta de 3 fechas para que culmine el Torneo Apertura, el líder es Melgar con 34 unidades, seguido por Spor Huancayo con 33, mientras Alianza Lima y Sporting Cristal tienen con 29 puntos. El Dominó tiene la gran oportunidad de quedarse con la primera fase de la Liga 1 2022, pues dependen de sí mismos, mientras que los otros deberán esperar una caída del Rojinegro para poder acercarse.

La jornada empezará este sábado 18 con tres enfrentamientos: Deportivo Municipal vs. Carlos Stein, Cienciano vs. Academia Cantolao y César Vallejo vs. San Martín.

El domingo se llevarán a cabo el grueso de partidos de la fecha, pues Melgar visitará Sport Boys muy temprano, Sporting Cristal jugará en casa de Atlético Grau y Alianza Lima hará lo mismo con Deportivo Binacional. Alianza Atlético de Sullana vs. Carlos A. Mannucci, ADT Tarma vs. UTC y finalmente Ayacucho FC vs. Sport Huancayo completarán la jornada.

