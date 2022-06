Leyla Chihuán: “El deporte desnuda la realidad de un país”

La actual segunda vocal del Comité Olímpico Peruano y jefa de misión de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 (24 de junio al 5 de julio), Leyla Chihuán, conversó con La República sobre cómo afrontarán las federaciones deportivas nacionales el inicio del ciclo olímpico.

¿Cómo llega el Comité Olímpico Peruano al inicio del Ciclo Olímpico?

El COP ha trabajado de una manera muy responsable y a pasos agigantados. Problemas de siete años los hemos podido solucionar casi en cinco meses. Ya tenemos una directiva inscrita en Registros Públicos, hemos tenido conversaciones con los acreedores, con algunos proveedores y con algunas empresas que nos tenían embargados. Por fin tenemos una cuenta en el banco, como lo ha señalado nuestro presidente Renzo Manyari. El Comité Olímpico Internacional y Panam Sport nos han dado su respaldo y felicitación, todo se ve transparentado en los informes que damos.

¿Perú está listo para los Bolivarianos?

Hay que ser sinceros, en estos momentos nos estamos preparando con cierta incertidumbre hacia los Juegos de Valledupar porque lamentablemente hay federaciones que están decidiendo no participar porque están comprometiendo su presupuesto, inclusive de París 2024, ya que la demanda adicional que se pidió no ha salido.

La Dinadaf (Dirección Nacional de Deporte Afiliado) tiene nueva directora. ¿El COP se ha reunido con Silvia Pérez?

Tengo entendido que nuestro presidente sí se ha comunicado con ella. Han cambiado de director del Dinadaf en tres ocasiones, poniendo dos veces en dos periodos diferentes a la misma persona, te hablo del señor Gianni Delucchi. Hay muchas personas que conocen el sistema, que pueden ayudar porque conocen el ABC del deporte y las federaciones, pero con estos cambios son los riesgos que corremos. No dudo de la capacidad de la señora para estar ahí, pero mientras llega, se sienta, pide informes, mientras se empapela, nosotros ya hemos regresado de Valledupar.

¿Qué otros problemas existen?

No es que no sale la demanda nada más, el malestar y el sinsabor a qué torneos pueden ir, esa no es responsabilidad de los chicos. Ellos se programa y ven a qué torneos ir para sumar puntos y lograr la clasificación a los grandes eventos como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. El que asuma una gestión debe saber en dos días qué es lo que está pasando. Tampoco puedes entrar y sacar a todos los que estaban porque te quedas en el aire, cuando nosotros estamos participando en eventos desde noviembre del año pasado. Ya se acabó la distracción del fútbol, lamentablemente no hemos clasificado, pero eso desnuda otras falencias en el fútbol, en el deporte nacional.

Tienes experiencia como jefa de misión en Cali-Valle y Rosario. ¿Tuviste mucha comunicación con los deportistas?

Los chicos se mueren de nervios muchas veces previo a una competencia. Algunas federaciones tienen psicólogos, algunos coach, algunos no tienen nada y en ese momento, en Rosario, hice papel de coach, porque yo lo soy. Hablaba con alguno de ellos para saber cómo estaban y al día siguiente vinieron con su medalla. Para mí fue bonito, gratificante.

El deporte necesita más apoyo...

El deporte desnuda la realidad de un país, no es culpa o responsabilidad del fútbol reactivar la economía, cada quien que asuma su responsabilidad. La realidad nos hace ver más allá del fútbol, tanto como país como deportivamente hablando. Los chicos de surf clasificaron a un Mundial hace dos días, ¿dónde están las notas? Hay un torneo de talla mundial de tenis mesa en Videna, ¿dónde están las cámaras de televisión? Diego Elías acaba de ganar un torneo de squash y, ¿los reportajes? Todas esas camisetas que se han dejado de confeccionar en Gamarra se pueden seguir confeccionando si nos decidimos como peruanos a llenar otros escenarios deportivos alentando a nuestros deportistas, no todo es fútbol. Necesitamos que se abra el abanico, que los chicos sean vistos, que se muestre lo que hagan las federaciones, sea algo bueno o malo.