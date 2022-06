Ricardo Gareca: ‘Tigre’, ¿te quedarás?

“Ahora lo único en lo que pienso es en lo que ha ocurrido. No tengo otra cosa. Tengo el partido en la cabeza que me da vuelta y me da vuelta. Ahora, tratar de estar tranquilo un poco y una vez que lleguemos allá a Lima veré la situación”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa tras ser consultado por su continuidad en la selección peruana. “No es momento para hablar de eso”, señaló minutos antes. Si bien el contexto emocional era complicado, las preguntas eran más que pertinentes. Eran necesarias. Con el resultado desfavorable, el ‘Tigre’, el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la ‘Bicolor’, había terminado contrato con la Federación Peruana de Fútbol y su futuro era incierto.

¿Seguiría? ¿Partiría? En estos momentos y tras 96 partidos, una clasificación a la Copa del Mundo, dos repechajes, dos podios en Copa América (tercer puesto en 2015 y segundo puesto en 2019) y un sinfín de victorias históricas, la pelota se encuentra en cancha de Gareca. La intención de la FPF es clara: que el estratega argentino continúe al mando de la ‘Blanquirroja’ por un tercer proceso eliminatorio, con miras hacia la Copa América 2024 y el Mundial del 2026, a disputarse en Canadá, México y Estados Unidos.

Las intenciones del ‘Tigre’, sin embargo, no están tan definidas como las de la FPF. Luego de semejante golpe sufrido ante Australia, a lo cual se suman una serie de problemas estructurales propios del fútbol peruano (poco trabajo en divisiones menores, limitada inversión y falta de infraestructura, entre otros), el máximo ente del balompié nacional deberá realizar su máximo esfuerzo para convencer al líder intelectual de tanto éxito. Los jugadores, de hecho, abogan por la continuidad del ‘profe’. “Nos gustaría que se quede. Es un entrenador que nos ha enseñado mucho, que ha cambiado la mentalidad de los jugadores”, aseguró el capitán Pedro Gallese. Ese es el sentir generalizado de todo el plantel.

Positivo. Perú suma 38 victorias, 35 derrotas y 23 empates con Gareca como entrenador. Foto: difusión

Agradecimiento

En declaraciones para América Deportes, Agustín Lozano, presidente de la FPF, se manifestó sobre la situación contractual del ‘Tigre’ y los pasos que seguirán para que este prolongue su estadía en territorio peruano. “Estamos muy agradecidos de Ricardo, con su comando técnico. No hemos hablado para nada acerca del tema y creo que estos días habrá mucho diálogo, mucha conversación. Sin duda, vamos a tener una reunión con mi junta directiva. Con todos los que integran la familia de la dirigencia y el comando técnico”, señaló. Se aproximan días claves para la ‘Bicolor’.

Los datos

Ya vuelven. La ‘sele’ tiene dos amistosos pactados para setiembre en Estados Unidos.

Sincero. “Pusimos el pecho desde el comienzo, donde nos daban por muertos. Lamentablemente no se nos dio”, dijo Zambrano en redes.