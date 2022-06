¿A qué hora juegan Colón vs. River Plate EN VIVO por la liga argentina vía TNT Sports?

Colón vs. River Plate EN VIVO se enfrentan este miércoles 15 de junio, a partir de las 5.00 p. m. (hora de Perú) y 7.00 p. m. (horario argentino), en el estadio Brigadier López. El encuentro por la fecha 3 del Torneo Binance 2022 irá por la señal de TNT Sports. Para que no te pierdas el duelo, ingresa a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de los dos clubes, así como el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de goles.

Colón vs. River Plate: ficha del partido

Partido Colón vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Miércoles 15 de junio ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Brigadier López ¿En qué canal? TNT Sports

¿A qué hora juegan Colón vs. River Plate?

Argentina: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 16).

¿Qué canal trasmite Colón vs. River Plate?

En territorio argentino, la transmisión por TV de este Colón vs. River Plate irá por la señal del canal TNT Sports, que cuenta con los derechos de los encuentros más importantes en el Torneo Binance 2022.

¿Dónde ver Colón vs. River Plate por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Colón vs. River Plate por internet, sintoniza TNT Sports GO (en Argentina) y Star Plus (en el resto de Sudamérica), servicios de streaming que incluyen en su programación los duelos de la liga argentina.

¿Cómo sintonizar Colón vs. River Plate por TNT Sports?

Si deseas seguir el Colón vs. River Plate por TNT Sports, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV por cable y/o satélite que tengas contratado.

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

Alineaciones probables de Colón vs. River Plate

River Plate: Esequiel Centurión; Herrera o Mammana, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez y Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández y Agustín Palavecino; Simón, Braian Romero y Esequiel Barco.

Colón: Leonardo Burián - Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado - Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Andrew Teuten - Cristian Bernardi - Facundo Farías y Lucas Beltrán.

¿Dónde juegan Colón vs. River Plate?

El escenario que acogerá este enfrentamiento será el estadio Brigadier López, también conocido como ‘Cementerio de los Elefantes’. Este recinto deportivo se ubica en la ciudad de Santa Fe y cuenta con capacidad para 45.000 espectadores.