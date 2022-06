Periodista colombiano critica a Perú tras quedar fuera de Qatar 2022: “Es un fracaso estrepitoso”

Perú perdió contra Australia en la tanda de penales y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Ante ello, diversos periodistas sudamericanos criticaron fuertemente el rendimiento que mostró el equipo de Ricardo Gareca. Uno de ellos fue Samuel Vargas, panelista de DirecTV Sports, quien calificó la derrota de la Bicolor como un “fracaso”.

“ El primer remate de Perú es a los 120 minutos, para un conjunto técnicamente superior, con un funcionamiento mejor. De ahí radica que es un fracaso estrepitoso porque Perú, en el mano a mano, es mucho más que Australia. El partido le pesó en lo actitudinal y en lo psicológico. Se notó en la cancha. Hoy es un fracaso estrepitoso para Perú y para Sudamérica”, señaló.

“Perú era Sudamérica. Perú perdió un cupo para Sudamérica en el Mundial. Perú no existió en el juego, se murió de nada, sin atacar, sin arriesgar, sin rebeldía. Eso es lo grave. Era un rival inferior, sin patear al arco, es escandaloso ”, añadió el comunicador colombiano.

Luis Advíncula renunció a la selección peruana

Tras la dura derrota ante Australia, Luis Advíncula escribió un mensaje en sus redes sociales, en el que pidió disculpas por el penal errado y anunció su retiro de la selección peruana.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto“, compartió en Instagram.

No obstante, a los pocos minutos, el defensor nacional borró su publicación, por lo que aún no está confirmada su salida de la Bicolor.