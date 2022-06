Acasiete sobre la eliminación de Perú del Mundial: “Engañamos mucho que estábamos dentro”

La eliminación de la selección peruana del Mundial Qatar 2022 ha sido un golpe bastante duro para los hinchas y jugadores. Muchos daban por hecho que la Bicolor podría superar sin problemas a los socceroos; sin embargo, el partido se complicó apenas iniciado y terminó con un resultado que le rompió el corazón a más de uno por la ilusión de ver a la Blanquirroja, nuevamente, en una Copa del Mundo.

Uno de los exfutbolistas, y hoy hincha, que se vio afectado por la conclusión del cotejo fue Santiago Acasiete, quien no dudó en expresar su tristeza. “Estamos muy tristes por lo que pasó. Nosotros como hinchas estábamos muy entusiasmados, pero nos pasó lo que nadie quería, que era empatar ”, comenzó el ‘Santi’ para Ovación.

“ Perú no estuvo a la altura ofensivamente , en la parte defensiva sí estuvo bien, pero en la delantera no estuvimos al nivel que hubiéramos querido. No es momento de juzgar, solo buscar qué mejorar en el fútbol peruano”, agregó.

Nos confiamos ante Australia

También consideró que el hincha peruano confió que sería una victoria fácil ante los socceroos. “Es una pena lo que nos ha pasado, pero es parte de este deporte, engañamos mucho que estábamos dentro y no pensamos que enfrentaríamos a una buena Australia ”, expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo de los dirigidos por Ricardo Gareca a través de los últimos años. “ Estos chicos son los mismos que nos llevaron al Mundial, los que hicieron una buena Copa América . No podemos dejarnos llevar por las críticas, sino buscar nuevos caminos para mejorar”, agregó.