¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Hungría HOY por la UEFA Nations League?

Inglaterra vs. Hungría EN VIVO se enfrentan en el estadio Molineaux, a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana), por la fecha 4 del Grupo 3A en la UEFA Nations League 2022-23. La transmisión del encuentro irá por la señal de Star Plus (streaming), pero también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, con los onces titulares y el marcador actualizado minuto a minuto de este y otros partidos de hoy.

Inglaterra vs. Hungría: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Hungría ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 14 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Molineaux ¿En qué canal? Star Plus

Pese a que en la previa del torneo era una de las favoritas para esta edición de la UEFA Nations League, la selección de Inglaterra todavía no conoce de victorias jugadas tres fechas de la fase de grupos. El combinado de los tres leones se juega su última chance de clasificar a los playoffs ante Hungría, que ya supo sorprenderla en el debut.

El equipo de Gareth Southgate cuenta con apenas dos puntos y corre serio riesgo de descender a la Liga B si finaliza en la última posición. Los magiares, por su parte, son escoltas del líder Italia con cuatro unidades y se ilusionan con poder dar el golpe en este complicado grupo.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Hungría?

En territorio peruano, el encuentro Inglaterra vs. Hungría se podrá seguir desde la 1.45 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. Hungría?

Para este cotejo Inglaterra vs. Hungría, no hay un canal programado para su transmisión a través de la TV en Latinoamérica.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Hungría por internet?

Si deseas ver el Inglaterra vs. Hungría por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación todos los partidos de la UEFA Nations League. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Inglaterra vs. Hungría

Hungría 1-0 Inglaterra | 04.06.22

Inglaterra 1-1 Hungría | 12.10.21

Hungría 0-4 Inglaterra | 02.09.21

Inglaterra 2-1 Hungría | 11.08.10

Inglaterra 3-1 Hungría | 30.05.06.

Alineaciones probables de Inglaterra vs. Hungría

Inglaterra: Pickford; James, Guehi, Stones, Trippier; Phillips, Bellingham, Gallagher; Saka, Kane, Bowen.

Hungría: Dibusz; Lang, Orban, At. Szalai; L. Nego, Schafer, A. Nagy, Z. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai.

¿Dónde juegan Inglaterra vs. Hungría?

El Molineaux Stadium, recinto deportivo con capacidad para más de 31.000 espectadores, será la sede de este compromiso. El escenario es propiedad del club Wolverhampton Wanderers.