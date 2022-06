Aldo Olcese cuenta anécdota que tuvo con Peredo, la cual habría causado su llegada a Alianza Lima

A pesar de que se encuentra retirado, Aldo Olcese sigue siendo muy querido por los hinchas de Alianza Lima. El exvolante fichó por el cuadro blanquiazul para la campaña del 2002 y se mantuvo en el club durante cinco temporadas y media, en los que consiguió tres títulos nacionales.

El ahora comentarista brindó una entrevista para el programa de YouTube de Luis el ‘Cuto’ Guadalupe, en la que reveló detalles de cómo se dio su llegada al equipo íntimo y ‘cuánto tuvo que ver’ Daniel Peredo, el recordado periodista deportivo que falleció en febrero del 2018.

“Yo había arreglado con Diego Rebagliati, que era gerente de Cristal. Todo estaba bien y esa mañana se acerca el jefe de prensa, en ese momento era Daniel Peredo, y me dice: ‘Oye Aldo, disculpa, me dice Diego qué partido has jugado bien en Cristal para enseñarle a Autuori (técnico de Cristal en esa temporada)’. Entonces yo me agrandé y le dije que le enseñe cualquiera. Creo que le enseñaron el peor porque Autuori no me quiso” , contó.

Aldo Olcese fue tres veces campeón nacional con Alianza Lima. Foto: GLR

“Así que me puse de acuerdo con Alianza Lima y el entrenador era ‘Chepe’ Torres, luego llegó Franco Navarro y me quedé cinco años en Alianza Lima. Pero cuando Paulo Autuori llegó a la selección peruana, me convocó”, agregó el exfutbolista.

¿En qué equipos jugó Aldo Olcese?

En el fútbol peruano, Aldo Olcese vistió las camisetas de diferentes equipos como Sporting Cristal, Alianza Lima, Alianza Atlético, Cienciano, Total Chalaco, Inti Gas, Unión Comercio, Pacífico FC y Deportivo Municipal, club en el que se retiró en el 2015.

Además, el exvolante tuvo dos experiencias en el extranjero: en el Gent de Bélgica entre el 2000 y el 2001, y en el Shenyang Ginde de China en el 2005.