Roberto Merino pide que Gianluca Lapadula se vaya de Benevento: Se desperdicia en la Serie B

Roberto ‘Maradonita’ Merino, futbolista que radica en Italia y tuvo un paso fugaz en la selección peruana cuando era dirigida por ‘Chemo’ del Solar, habló sobre el delantero Gianluca Lapadula, destacando sus cualidades en el campo de juego con la camiseta de la Bicolor, equipo que está a puertas de disputar el repechaje del Mundial Qatar 2022, y espera al ganador del partido entre Australia vs. Emiratos Árabes Unidos.

“ Es un buen jugador, suplió bien a Guerrero. Me gustaría verlo jugar en el Nápoli o Salernitana, que son plazas donde hay mayor pasión por el fútbol. En la selección peruana ha mostrado su calidad”, dijo el mediocampista en diálogo con el diario El Popular.

Además, Merino señaló que en Italia resaltan lo aguerrido que es Lapadula durante los encuentros de fútbol. “Los tifossi valoran que es un jugador de lucha, que abre espacios y tiene gol. Lapadula es un guerrero inca, muy trabajador y bienvenido para Perú”.

Gianluca Lapadula fue titular y anotó en el partido amistoso ante Nueva Zelanda. Foto: Twitter/@G_Lapadula

Roberto Merino considera que Gianluca Lapadula se desperdicia en la Serie A

Durante su intervención para El Popular, Roberto Merino fue consultado si Gianluca Lapadula se desperdicia jugando en la segunda división italiana con su actual club.

“ Creo que sí, porque hoy la Serie B no tiene ese nivel competitivo de antes, en la que me tocó jugar. Benevento es una plaza chica, que no tiene esa repercusión mediática como otra ciudad donde se vive con más pasión el fútbol. Es un jugador de selección y espero verlo en la Serie A”, comentó el futbolista formado en las divisiones menores del FC Barcelona.

¿Cuándo se conocerá el rival de la selección peruana en el repechaje?

La selección peruana se encuentra a la espera de conocer al equipo rival que enfrentará en el repechaje. Esto se sabrá este martes 7 de junio cuando se enfrenten Australia vs. Emiratos Árabes Unidos. El ganador avanzará a la siguiente etapa de la repesca para medirse ante la Blanquirroja.