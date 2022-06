Leguía y su confesión del 6-0 de Argentina ante Perú: Sentí que nos decían que no saldríamos vivos

Uno de los encuentros más dolorosos de la historia del fútbol peruano es el 6-0 de Argentina sobre la Bicolor en el Mundial de 1978, el cual se desarrolló en territorio rioplatense en medio de la dictadura militar. Germán Leguía, exfutbolista que integró la selección peruana en ese torneo, contó detalles de aquel partido.

“Videla entró al camarín a dar un mensaje, imagínate tú, era como decirte ‘de acá vivos no van a salir, ni de broma’. Fue bravo para los que entraron. Que entre Videla a tu camarín, imagínate, intimidante”, declaró en el programa de YouTube “La fe del ‘Cuto’”.

Además, el exdirigente de Universitario indicó que sucedieron algunos hechos extraños en ese duelo. “No, ese equipo no perdía por esa cantidad de goles, ahí hubo muchas cosas raras. La formación del equipo no fue buena”.

“ Roberto Rojas debuta contra Argentina de lateral izquierdo. A mí, eso me pareció raro. Segundo tema raro para mí: a Guillermo La Rosa, lo sacan, a Sotil lo sacan y lo mandan a la tribuna. También estaba en la tribuna Percy Rojas. Jugamos con dos punteros y sin ‘9′. Habían cosas que a mí no me gustaron”, agregó.

Finalmente, reveló que Brasil les había ofrecido un incentivo para hacer un partido competitivo contra la Albiceleste. “Diez mil dólares a todos y dos pasajes a Brasil, y por perder hasta por 3-0. Yo solté esto y alguien me dijo: ‘Qué es eso, recién empiezas al fútbol y ya estás en ese plan’. ¿Cuál plan? Nadie te está pagando para echarte”, manifestó.