➤ Argentina vs. Italia: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Argentina vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 1 de junio por la Finalissima 2022. El duelo comenzará a la 1.45 p. m. (hora peruana) y 3.45 p. m. (hora argentina). El duelo se disputará en el estadio Wembley de la ciudad de Londres, Inglaterra. ESPN y Star Plus transmitirán el encuentro; asimismo, La República Deportes realizará el minuto a minuto completamente GRATIS.

Argentina vs. Italia: ficha del partido

Partido Argentina vs. Italia ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 1 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) y 3.45 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Wembley, Londres ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Argentina vs. Italia?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Italia?

El encuentro entre Argentina vs. Italia irá a través de la cadena ESPN y Star Plus. Consulta los canales de acuerdo a tu ubicación, cómo acceder al servicio de streaming y dónde ver el minuto a minuto GRATIS POR INTERNET.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Argentina vs. Italia?

Para acceder a Star Plus para ver el Argentina vs. Italia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Argentina vs. Italia ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Argentina vs. Italia de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Argentina vs. Italia: ¿cómo llegan a la Finalissima?

La Albiceleste clasificó para Qatar 2022 tras quedar segunda en la tabla de posiciones con 39 puntos y solo fue superada por Brasil (45). Asimismo, no perdieron ningún solo encuentro en el proceso. La ‘Scaloneta’ llega a este encuentro como una de las selecciones más fuertes de Sudamérica y es la clara favorita a llevarse la victoria.

Por otro lado, la Azzurra quedó sorprendentemente fuera del Mundial luego caer ante Macedonia del Norte en los minutos finales del encuentro. Esto marcó su segunda ausencia de manera consecutiva en la cita mundialista, por lo que esta será una gran oportunidad para determinar qué tan bien anda la escuadra.

Argentina vs. Italia: últimos partidos

Argentina 2-0 Italia | Amistoso Internacional | 23.03.2018

Italia 1-2 Argentina | Amistoso Internacional | 14.08.2013

Italia 1-2 Argentina | Amistoso Internacional | 28.2.2001

Italia 1-1 Argentina | Mundial Italia 90 | 03.07.1990

Italia 1-1 Argentina | Mundial México 86 | 05.06.1986.

Argentina vs. Italia: posibles alineaciones

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Scamacca; Bernardeschi e Insigne.

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Guido, Lo Celso; Messi, Martínez y Di María.

¿Dónde juegan Argentina vs. Italia?

El campeón de la Copa América y el campeón de la Euro se verán las caras en el estadio de Wembley, Londres. En esta plaza hace de local la selección de Inglaterra.